A Volán azzal az Innsbruckkal csapott össze, amely egy nappal korábban a Vienna Capitals otthonában beleszaladt egy 10-0-ás pofonba.

Az osztrákokon már az elejétől érezhető volt a bizonytalanság, melyet a fehérváriak ki is használtak. A 2. percben Trevor Cheek szerez korongot a kapu mögött, viszont nem tudott kinek passzolni, ezért gyorsan előrébb korcsolyázott, majd kíméletlenül bevágta, 1-0. Másfél perc sem telt el, amikor Sebők Balázs és Josh Atkinson remekül játszottak össze, utóbbi kemény passzába Anze Kuralt kapott bele, ezzel a hálóba juttatva a pakkot, 2-0. A két találat következtében felpörgött a mérkőzés, az AV19 megállás nélkül rohamozott, viszont a gyors tempó miatt többször is eladták a korongot, melyre a cápák rá is haraptak és gyors kontrákkal veszélyeztették Horváth Dominik kapuját, akinek be is kellett mutatnia védéseket. A harmad közepén összetűzésbe keveredtek a játékosok, melynek következtében Chris Brown és Mader Thomas is két percre a büntetőpadra került, a játék teljes létszámmal folytatódott. Ezt követően több óriási hazai helyzetet is láthattak a nézők, Csollák Márkó egy érvénytelenített gólig, míg Atkinson egy kapuvasig jutott. A következő komoly lehetőség is Kiss Dávid legénységéhez köthető, Sebők tette középre a korongot a passzba Kuralt kap bele, azonban mellécsorgott. Pillanatokkal később Cameron Gaunce kíméletlenül bombázott a kapuba, 3-0. A gól után Brown ismét összeverekedett Maderrel, mindketten öt perces büntetést kaptak. A kék-fehérek továbbra sem lassítottak, Csollák korongszerzést követően lekészít Cheeknek, aki kihasználja a helyzetet, 4-0.

A második játékrészben is dominált a Volán, viszont nagyobb hangsúlyt helyezett az erőnlétre, a sűrű naptár miatt ne terhelje túl a játékosokat. A lassabb tempó ellenére az innsbrucki kapu folyamatos nyomás alatt volt, egy remek összjáték végén Kuralt ismét eredményes volt, 5-0. A szlovén jégkorongozó pár perccel később kapott két perc büntetést, ennek következtében az osztrákok feljebb merészkedtek. Több lövésük is volt a legnagyobb lehetőség mégis Cheek előtt adódott, aki lefülelt egy átadást és egy az egy ellen tört kapura, azonban lövése elakadt. A szünet előtt ismét felgyorsult a játék, Kuralt harmadszor is betalált, 6-0. A gólt követően gyorsan támadtak a vendégek, akik éltek a helyzettel és kozmetikáztak az eredményen, 6-1.