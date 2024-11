A Volán megküzdött a Vorarlberggel, az első két harmadban kiegyenlített volt a mérkőzés. A meccsen Mihály Ákos ért komoly mérföldkőhöz, ugyanis 250. alkalommal lépett pályára az ICEHL-ben. A támadó eddig összesen 69 pontot szerzett, egészen pontosan 37 gól és 32 gólpassz formájában.

A Volán támadója, Mihály Ákos jubileumhoz érkezett

Fotó: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Az összecsapást követően a Volán vezetőedzője, Kiss Dávid nyilatkozott a klub hivatalos facebook oldalának.

– A győzelem kulcsa a higgadtságunk volt, a rossz kezdés után megőriztük a nyugalmunkat. Az első harmad a Bécs elleni meccsre hasonlított, meggyűlt a bajunk a támadásépítéssel, a Vorarlberg jól zárt a semleges harmadban. Mélyen védekeztek, általában legalább négyen vártak minket a kék vonalon – emelte ki a szakember.

Elmondta még, hogy a támadó harmadban is sokszor hibázott a gárdája, nem volt meg az átütő erő. Ezt követően az ellenfél erősségeiről is szót ejtett.

– A kontrázásra építettek, ez az erősségük, sokáig rendkívül magas szinten is csinálták. Egy fiatal, gyors, jól korcsolyázó csapatról van szó, akik az eladott korongokra ugranak, gyors ellentámadásokkal operálnak – mondta Kiss Dávid.

A második harmad hektikus játékképe kapcsán kiemelte, hogy jól kezdték a játékrészt, azonban az emberhátrányok során felzárkózott a Vorarlberg.

– Az egyenlítést követően feszültebbé vált a mérkőzés, nem tudtunk igazán fókuszálni. Az utolsó játékrészt megint jól kezdtük, felépítettünk egy magabiztos előnyt, amelyet követően próbáltuk kontrollálni a játékot. Fontos, hogy a múltkori vereségre sikerült egyből reagálnunk és ismét nyertünk – zárta gondolatait Kiss Dávid.

A vezetőedző mellett Erdély Csanád is értékelte az összecsapást.

– Nagyon kemény mérkőzés volt, a tabellán elfoglalt pozíciójuk nem tükrözi a játékminőségüket, a Vorarlberg is egy remek csapat. Úgy gondolom talán kicsit be is csapjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy egy alsóházi együttes ellen mindvégig irányítanunk kell, hiszen ilyenkor a játéknak vannak olyan elemei amelyeket a maguk javára fordíthatnak – emelte ki a magyar támadó.

Hozzátette, hogy a harmadok jó kezdése kulcsfontosságú volt.