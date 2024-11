A Volán az idei kiírásban egyszer már 4-0-ra legyőzte az osztrák együttest.

Anze Kuralt és Hári János fontos szerepet tölt be a Volán támadásaiban

Fotó: Fehér Gábor

Az Innsbruck szerdán meglepetésre 4-3-ra diadalmaskodott a Klagenfurt ellen, azonban a szombati fehérvári mérkőzést előtt még a Vienna Capitals otthonában is jelenése volt péntek este.

Az osztrák gárda nincsen kirobbanó formában, az utolsó előtti helyet foglalja el a tabellán, mindössze 21 pontot gyűjtött eddig. Leginkább a támadógépezet akadozik, hiszen csak 45-ször talált be, amely az ICEHL második legrosszabb mutatója. A gólokat elsősorban Patrick Grasso és Mark Rassel szállítják, ők ketten eddig 19-szer vették be az ellenfelek kapuját t. Ha a gólpasszokat is számításba vesszük a támadó játékosok pontszáma nem mondható rossznak, öten is elérték már a tízes határt, a hátvédek viszont nem szállítanak túl sokat, csupán 22-t szereztek a mostani idényben. Összehasonlításképpen a Volán hátsó alakzata 50-nél jár jelenleg.

Az AV19 vezetőedzőjének, Kiss Dávidnak több játékost is nélkülöznie kell sérülés miatt, Erdély Csanád, Kiss Roland és Chase Berger továbbra sem bevethető. A kulcsemberek hiánya máraz elmúlt mérkőzéseken érezhető volt. A Linz ellen Martin Stajnoch még nem tudta vállalni a játékot, a hétvégén viszont nagy valószínűséggel pályára léphet.