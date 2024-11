A felcsúti lányok úgy utaztak Győrbe, hogy megpróbálnak csodát tenni az addig hibátlan zöld-fehérek ellen. Többet is birtokolták a hazaiak a labdát, több lövéssel próbálkoztak, míg Halászi Kinga lányai a kontratámadásokban bízhattak. A hajrában aztán büntetőt ítéltek a Puskás Akadémia javára, Nagy Lili esett el miközben lőni próbált, a játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott, Mayer Zsófia pedig higgadtan középre gurított a vetődő kapus mellett, ezzel beállítva a 0-1-es végeredményt.

„Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk. Ha pusztán a tabellát nézzük, abból is látszik, hogy az ETO egy nagyon jó játékerőt képviselő csapat, mely rendkívül eredményes is. Készültünk a héten becsülettel, mindent megtettek a lányok azért, hogy elsajátítsák azt a játékot, amelyet a mérkőzésen is viszont szerettem volna látni. Kicsit változtattunk is a megszokott dolgokon, de jól adaptálták az elhangzottakat. Voltak helyzeteink, jól védekeztünk, és ha tudnánk csökkenteni a pontatlan átadásos számát, akkor még több helyzetünk lesz. Fizikálisan, mentálisan és akaratban is nagyon rendben volt a csapat. Gratulálok, és dolgozunk tovább” – értékelte a látottakat Halászi Kinga a puskasakademia.hu-nak.

A lányok legközelebb a Diósgyőri VTK otthonában lépnek pályára november 23-án 13 órától, amivel lezárják az őszi szezont.

Simple Liga Női NB I., 11. forduló

ETO FC Győr – Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)

Puskás: Dannback – Bokor, Szemán-Tóth, Palakovics – Tuza, Knezsevics (Mayer, 63.), Nagy L., Szarvas, Brekovszki, Pécsi – Tanaszkovics (Berencsi, 90+3.)

Gól: Mayer (87. – 11-esből)