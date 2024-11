Sok sérüléssel küzdött az elmúlt időszakban Kalmár Zsolt, a válogatott meghatározó futballistája. Emiat Marco Rossi nem is számíthatott rá, viszont a futballista nemrég visszatért a Vidi csapatához, már pályára is lépett a DVTK elleni kupameccsen, majd a KTE ellen gólt is szerzett. Arról is nyilatkozott, hogy szeretne visszakerülni a emzeti csapatba, a küzdelemben pedig egy örömhír lehet nagy segítségére.

Kalmár Zsolt (középen) felesége örömhírt közölt

Fotó: fehervarfc.hu

Gólyahír a Vidi klasszisánál!

Kalmár Zsolt már apuka, van egy öt éves kisfiúk a gyönyörű feleségével, Karolinával, a kis Noel. Most azonban újabb gyermekáldás történt a családban, második kisgyermekük pedig 2025-ben jön majd a világra, amit az Instagram oldalukon jelentettek be a boldog szülők, amit ide kattintva érhetik el. A gyermek várásához jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!