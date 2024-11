Sok kritika éri a magyar futballt, főleg a felcsúti akadémiát, hogy kevés magyar, közülük is kevés fiatal szerepel a felnőtt csapatban. Hornyák Zsolt és stábja évek óta dolgozik azon, hogy ez a szám változzon, folyamatosan építi be a Puskás Akadémia első csapatába a jobbnál jobb fiatalokat. Legutóbb Pécsi Ármin robbant be az élvonalba, de korábban Gruber Zsombor és Komáromi György is nagy nyomot hagyott maga mögött, ők már nem is Felcsúton játszanak. A Vidi az új kiírásban szintén nagy hangsúlyt fektet a fiatalok szerepeltetésére, nem is csoda, hogy mindkét Fejér megyei gárda kiemelkedő számokat produkál.

A Vidi mérföldekkel előzi a Ferencvárost

Fotó: fehervarfc.hu

Eddig a Vidi bajnok, a Fradi kieső

Tizennégy forduló ment le eddig a bajnokságból, a Fehérvár FC pedig 15 pontot gyűjtött eddig, amivel a 7. helyen áll. A rivális Ferencvárosi TC ezzel szemben az eddig lejátszott 12 találkozóján 27 pontot gyűjtött, amivel egy ponttal megelőzi az egy bajnokival többet játszó Puskás Akadémiát. Van azonban olyan lista, amelyen a Ferencváros korántsem áll ilyen jól.

A 2004-ben, vagy annál később született fiatalok játékperceit figyelembe véve a Vidiben jászottak a legtöbbet az ebbe a korosztályba tartozó labdarúgók, míg a Ferencvárosban a legkevesebbet. A székesfehérváriaknál eddig összesen 1583 percet töltöttek a pályán a fiatalok, míg a zöld-fehéreknél csupán 306 percet. A Puskás Akadémia ezen a listán az ötödik helyen áll 1219 perccel.

Kiemelkedő szám a Puskás Akadémiától

Az NB I tabelláján is a második helyen áll a Puskás Akadémia, most azonban az utanpotlassport.hu Nemzeti Sport Onlineon megjelent cikkéből kiderült, a legutóbbi, 14. fordulóban a 2004-ben, vagy annál később születettt magyar fiatalok játékpercét tekintve is ezüstérmes pozícióban zárt a gárda. Az első a Nyíregyháza lett, amely 180 percet biztosított az adott korosztályba tartozóknak – a 20 esztendős Tóth Balázs és Farkas Bendegúz is végigjátszotta a meccset –, míg a második Hornyák Zsolt együttese lett, hiszen a 19 esztendős Pécsi Ármin végig a pályán volt, míg a vele egyidős Markgráf Ákos 88 percet kapott ezúttal. Ennek ellenére is simán, 3-0-ra nyert a felcsúti együttes a nyíregyháziak ellen.