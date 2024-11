Pintér Dávid szintén elementáris erővel robbant be az IKO Hokusei Shibu köztudatába:

- Ugyancsak idén induló versenykarrierjében már olyan látványos technikai ko-k sorakoznak, amelyre érett versenyzők is éveket várnak. Kategóriájának legalacsonyabb övfokozatújaként indult az Európa-bajnokságon, így nem meglepő, hogy a versenytársai mind tapasztaltabbak voltak nála – legalábbis papíron. Dávidnak egy feladata volt: bevinni egy olyan tempójú rúgást, amit a dojoban gyakoroltunk. Minél nagyobb volumenű egy verseny, annál nehezebb elengedni a győzelem iránti vágyat és átadni magunkat a pillanatnak, hogy teljesen tiszta tudattal csak a küzdelemre összpontosítsunk és hagyjuk az izmainkat az edzések alatt berögzült módon dolgozni. Dávid a küzdelem elején nehezen oldott fel, azonban a kezdeti kapkodás helyét átvették a begyakorolt elemek és a lengyel karatéka már nem tudta tartani a “vízi démon” tempóját, így a Naga Dojo növendéke egyértelmű fölénnyel jutott tovább – mondta a mester, hozzátéve: Dávid végül az első Európa-bajnokságát a legjobb tizenhat között zárta, ami több mint biztató a jövőre nézve.

Fotó: Bakos-Szabó Marianna

Kováts Zente ugyan még csak kilenc éves, de már a Naga Dojo egyik legrutinosabb versenyzője, tekintettel arra, hogy már 5 éve gyakorolja a karatét.

- Tavaly megnyerte a német bajnokságot valamint idén sorozatosan szállította az aranyérmeket mind kata mind kumite versenyszámban. Zentével gyakorolni azért nehéz, amiért jó is: igényli a haladó, magasabb szintű edzéseket, de közben figyelemmel kell lenni a terhelhetőségére is. A nyári alapozását ugyan megakasztotta egy makacs betegség, ez azonban nem vetette vissza az elszántságát. Szeptembertől már ő is a többi versenyzővel készült, részt vett a válogatott edzőtáboraiban és szorgalmiból még otthon is edzett minden nap. A befektetett munka megtérült, mert Zente a nyolcad döntőig menetelt, élete első Európa-bajnokságát a legjobb nyolc között zárta.