Jól kezdte a Soroksár elleni mérkőzést Halászi Kinga csapata, Nagy Lili már az ötödik percben veszélyeztetett, Szarvas Sára pedig utána két perc alatt két gólt is lőhetett volna, de a 14. percig várni kellett az első találatra. Ekkor egy jobb oldali szögletet követő kavarodás után Tóth Zsóka vette be Ascher Dóra kapuját, 1-0. Az első félidőben bár nem változott az eredmény, a fordulás után csupán tíz percet kellett várni arra, hogy Krsztina Tanaszkovics egy kihagyhatatlan helyzetet higgadtan értékesítsen, 2-0. Nem sokkal később Nagy Lili is betalált, aki ezzel beállította a 3-0-s végeredményt.

A felcsúti együttes legközelebb november 11-én Győrben lép pályára 20 órától, majd a Diósgyőri VTK vendégeként zárja ezt az idényt november 23-án 13 órától.

Simple Női Liga NB I, 10. forduló

Puskás Akadémia FC – Soroksár SC 3-0 (1-0)

Felcsút, Vezette: Medve Dóra

Puskás Akadémia FC: Dannback (Pongrácz, a szünetben) – Szűcs (Szalay, 80.), Palakovics, Bokor, Szemán-Tóth, Pécsi (Berencsi, 66.), Tóth Zs. (Tanaszkovics, a szünetben), Knezevics (Mayer, 80.), Szarvas, Nagy L., Tuza

Soroksár SC: Ascher – Hanász, Miszlai (Czinege, 84.), Szőke (Bozsik, 57.), Mucsi (Benke, 57.), Mislai, Földvári (Kovács L., 80.), Jákri, Nyul, Buzás, Schmidt

Gól: Tóth Zs. (14.), Tanaszkovics (55.), Nagy L. (61.)