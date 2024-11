A válogatott szünet után először a Magyar Kupában volt jelenése a FEHA19-nek. A székesfehérvári csapatból sok játékos utazott nemzetközi mérkőzésre, hiszen az utánpótlás válogatottakba szép számmal kaptak meghívót.

Az Andersen Ligában szereplő szegediek bátor játékkal rukkoltak elő, viszont hamar érezhető volt az osztálykülönbség a két alakulat között. A harmadik percben Szöllősi Csaba korongot szerzett, amiből előnybe juttatta a vendégeket, 0-1. Ezt követően Tokaji Viktor legénysége beszorította ellenfelét, záporoztak a lövések, Dobos Mihály Bendegúz szép átadását Anze Zezelj értékesítette, 0-2. A harmad második felére lassult a játék, az utolsó két percre azonban ismét nőtt az iram. Németh Zaln találatával már három gól volt a két csapat között, 0-3. Az utolsó másodpercekben Aleksandr Gusarov révén szépítettek a hazaiak, 1-3.

A második harmadban gyorsan visszaállt a három gólos különbség, a Anze Siftar is eredményes volt, 1-4. A találat után Zezeljt a büntetőpadra küldte a játékvezető, ezt a szegediek igyekeztek a maguk javára fordítani, az emberhátrányt még kivédekezte a FEHA19, viszont a kiegészülést követően Béres Boldizsár szépített, 2-4. Ezt követően óriási nyomás nehezedett a hazaiak vállára, a sok fehérvári helyzet ellenére több gól nem született a játékrészben.

Az utolsó felvonásra jött ki a fáradság Dósa Dávid gárdáján, a vendégek rendkívül veszélyesen játszottak. Először Szabó Péter köszönt be, ezzel a góllal dőlt el végérvényesen a mérkőzés sorsa, 2-5. A következő percek örömjátékot hoztak, Erdőhelyi István is eredményes volt, majd Szöllősi Csaba állította be a végeredményt, 2-7.

FEHA19: Bogesic, Bajkó, Zezelj 1 (2), Farkas L. (1), Dobos M. B. (2), Horváth D. (2), Szabó P. 1, Siftar 1, Keceli-Mészáros, Ambrus Cs. (1), Erdőhelyi 1, Salamon, Németh Z. 1, Keresztes, Balasits, Balázsi, Antonijevic (1), Alapi (1), Szöllősi 2. Vezetőedző: Tokaji Viktor.