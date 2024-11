Dávid Kornél KA – BKG-Príma Natura Szigetszentmiklós 79-68 (19-16, 24-16, 19-16, 17-20)

Székesfehérvár, 300 néző

Vezette: Nagy Viktor, Minár László, Szilágyi Bálint.

DKKA: Marisa 13/6, Varga S. 12/6, Takács D. 5/3, Hegedűs J. 11/6, Laufer 24/3. Csere: Strong 8, Katona 6, Dávid M., Szücs L., Drávecz. Vezetőedző: Szentpáli Gergő.

Szigetszentmiklós: Haines 15/3, Zsámár P. 5/3, Vári 10/3, Little 6, Juhász A. 14/3. Csere: Rozmán 6/3, Zsámár L. , Kovács K. 2, Vincze 7/3, Csoma 3/3. Vezetőedző: Armaghani Ármin.

Kipontozódott: Strong (24.)



Mikor, ha nem most? - kérdezgették egymástól a fehérvári szurkolók a találkozót megelőzően. Nem véletlenül, hiszen a DKKA lányai a korábbi meccseken már meg-megrángatták az „oroszlán bajuszát”, ám mindig hiányzott egy apró lépés ahhoz, hogy mindez megszerzett pontokban, győzelemben is érvényesüljön. A Szigetszentmiklós hasonló utat járt be, így aztán akárhogy is nézzük „négypontos” meccs várt a felekre.

Hegedűs Janka nyitotta meg a kosarak sorát egy látványos hazai akciót követően, majd több elhibázott ziccer után Laufer Gabriella volt eredményes a palánk alól. Marisa Makenna Rea triplája pedig meghozta a fehérvári drukkerek hangját, míg a vendégek is jobbára kinti dobásokkal operáltak, és próbáltak vendéglátóik nyomában maradni, 9-6. Ez a 6. percben Juhász Angéla révén sikerült is nekik, sőt a vezetést is átvették Sabrina Haines pontjainak köszönhetően, 9-11. Nem tartott sokáig az örömük, mert pillanatok alatt fordított a DKKA, Varga Sára triplája, és Laufer duplája némi lélegzetvételhez juttatta a őket, 18-13.

A második negyed, ha lehet még nagyobb küzdelemmel folytatódott, a DKKA javított védekezésén, bár Takács Dorina az ellenfél térfelén elkövetett sportszerűtlen hibája nem a legjobbkor jött a 13. percben. Ez némiképp felhozta a sárga-kékeket, és Hannah Little büntetőjével megközelítették a fehérváriakat, 24-23. Szerencsére továbbra is a hazai csapatnál volt az előny, mert gyors egymásutánban biztosabbá tették vezetésüket. Laufer nagyot küzdött minden labdáért, ennek megvolt az eredménye, zsinórban dobhatta a büntetőket, és a kosarakat melynek köszönhetően csapata tartotta a távolságot riválisával szemben a szünetre.