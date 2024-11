A Liverpool nagy meglepetésre már a 14. percben hátrányba került a Brighton ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. Szoboszlai Dominik ezúttal kezdőként lépett pályára, akárcsak a két csapat október 30-i Ligakupa mérkőzésén. Az első játékrész végéig nem sikerült egyenlítenie a vörösöknek, ráadásul a játék képe sem úgy nézett ki, hogy fordítani tudnak.

Szoboszlai Dominik a magánéletben révbe ért, de ez a karrierjére mehet?

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

Szoboszlai lecserélve, három pont a zsebben

A második játékrészben belenyúlt a mérkőzésbe Arne Slot, a vezetőedző a 66. percben Szoboszlai Dominikot is lecserélte, a helyére pedig Luiz Diazt küldte a pályára. Három perccel később meg is lett az eredménye ennek a döntésnek, hiszen Cody Gakpo révén egyenlített a Liverpool, majd négy perc múlva már a vezetést is megszerezte a házigazda Mohamed Szalah góljával.

A Liverpool a sikerrel nem hagyta kihasználatlanul a ziccert, hiszen ezzel a három ponttal feljött a tabella első helyére, és két ponttal megelőzi a rivális Manchester Cityt, amely 2-1-re kapott ki a Bournemouth otthonában, ráadásul Kerkez Milos két gólpasszt is kiosztott.

A lánykérés a probléma?

Szoboszlai Dominik október 14-én két gólt is lőtt Magyarország Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzésén, majd a mesterhármast is megszerezte azon a héten, hiszen eljegyezte Buzsik Borkát a találkozót követően. A lánykérés eddig úgy néz ki nem hoz szerencsét a válogatott csapatkapitányának, hiszen bár az RB Leipzig ellen jó teljesítményt nyújtott a BL-ben, az Arsenal elleni bajnokin csupán 28 percet kapott Arne Slottól, a Brighton elleni Ligakupa meccsen pedig csupán 6.3-asra értékelték a teljesítményét.