Sok szurkolót érdekel, és a futballt nem kedvelők közt is gyakori beszédtéma, hogy mennyi pénzt keresnek a futballisták. A Spotrac gyűjtésére most a Nemzeti Sport hívta fel a figyelmet, amelybe Szoboszlai Dominik is bekerült. A Liverpool üdvöskéje olyan játékosokkal került egy listára, mint a Manchester City sztárja, Kevin De Bruyne, vagy éppen korábbi csapattársa, Erling Haaland.

Szoboszlai Dominik fizetése Buzsik Borkának is tetszhet

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

Na de mennyit is keres Szoboszlai Dominik?

Sokat, de mégis keveset keres a magyar válogatott csapatkapitánya Liverpoolban. A lista élén Kevin De Bruyne van, aki évente 20.8 millió fontot keres, mögötte Erling Haaland 19.5 millióval található meg. Ehhez képest Szoboszlai Dominik fizetése elenyésző, csupán 6.24 millió font. Ez az összeg kicsit több, mint 3 milliárd forintot jelent. A teljes Premier League-mezőnyt figyelembe véve a 79. helyre elég, amin 17 játékossal osztozik a székesfehérvári származású futballista. Az biztos, hogy ebből az összegből kerül a közel 300 millió forintos Lamborghinire.

Szoboszlai Dominik a béreket tekintve a saját klubjában sincs előkelő helyen, hiszen csupán a 10. helyre elég, holtversenyben a holland válogatott Cody Gakpóval.