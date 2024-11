A FEOL Sportpodcast adásaiban a Fejér Vármegyei Hírportál három sportújságírója, Kelemen Kornél, Németh Krisztián és Szabó Róbert beszéli ki az elmúlt hét történéseit. A második részben szóba került a Vidi Újpest elleni veresége, a Hydro Fehérvár AV19 Red Bull Salzburg elleni pofonja, valamint a Nemzetek Ligája osztályozója is, de Szoboszlai Dominik első gólja mellett sem mehettünk el a Premier League új idényében.

A három fő téma mellett a magyar férfi kosárlabda-válogatott is szóba került, hiszen az Alba Fehérvár két játékosa, Vojvoda Dávid és Filipovity Márkó is pályára lépett a török válogatott ellen. Apropó Törökország, milyen érdekes, hogy Marco Rossi fiainak is pont ellenük kell majd pályára lépnie tavasszal. Temészetesen erről is beszéltünk a második adásban, amit érdemes meghallgatni!