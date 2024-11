Erling Haaland és Szoboszlai Dominik a Red Bull Salzburg kötelékéből indult, csapattársak voltak, ráadásul jó barátok, aminek mindig is hangot adtak. Most a norvég támadó óriási bajba került, akár börtönbe is zárhatják.

Szoboszlai Dominik jó barátja, Erling Haaland nem számíthat sok jóra

Fotó: Bild

Börtönbe kerülhet Szoboszlai Dominik barátja?

Erling Haaland, a Manchester City támadója korábban Svájcban, Vaud kantonban kapott egy 65 eurós közlekedési bírságot, azonban aztazóta sem fizette ki. Azt nem tudni, hogy a norvég sztárcsatár miért nem teljesítette kötelezettséét, azonban a lapok arról írnak, hogyha nem rendezi a tartozását, akkor legközelebb, ha a svájciakhoz utazik, akkor egynapos börtönbüntetésre számíthat.

Az ág is húzza a norvég csatárt, hiszen a Manchester Cityvel sem remekel, zsinórban öt vereséget szenvedett el az angol sztárklub.