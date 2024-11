A mérkőzést magabiztos játékkal kezdte a FEHA19, amely előtt több komoly lehetőség is adódott. Az első tíz percben felváltva veszélyeztettek a csapatok, ezt követően a kiállításoké lett a főszerep. Tokaji Viktor legénysége alaposan megdolgoztatta az újpestiek kapusát, Rajna Miklós azonban jól állta a sarat.

A második harmad elején a székesfehérváriak magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak, több veszélyes lövésük is volt. A 27. percben Ambrus Csongor és Vedran Bogesics szép összjátékát követően Santtu Hakanen elé került a korong, aki élt a lehetőséggel, 1-0. Ezt követően elszabadultak az indulatok három perc leforgása alatt négy játékos is a büntetőpadra került. A kiegészülést követően a vendégek átvették az irányítást, azonban a FEHA19 szoros védekezését nem tudták feltörni. A publikumnak tetszett a gárda harciassága, emiatt fokozatosan forrósodott a hangulat a jégcsarnokban. A paprikás hangulat a pályán is érezhető volt, hiszen a mérkőzés ritmusa egyre jobban gyorsult, ami nagy fizikai igénybevételt jelentett a játékosoknak, ennek a pörgős ritmusnak meg is látszott az eredménye, az idő előrehaladtával több pontatlanság jellemezte a játékot.

A harmadik harmad elején komoly nyomást gyakorolt az Újpest a hazai kapura, viszont Nyikita Melnyicsuk eszén nem tudtak túljárni. A kiváló védekezés mellett, gyors ellentámadásokkal operált a fehérvári csapat, mely előtt adódtak gólszerzési lehetőségek. A vendégek nem adták fel, Rajna Miklóst lehozták a kapuból, így hét a hat ellen támadtak az utolsó percekben, ami meghozta a gyümölcsét, Kovács Alex korongszerzését követően Ian Thomas McNulty egyenlített ki, 1-1.

A hosszabbítás során mindkét gárda eldönthette volna a találkozót, a lehetőségek azonban kimaradtak, emiatt szétlövésre került sor.

Az első büntetőt Dobos Mihály Bendegúz értékesítette, amelyet követően az újpestiek részéről Laskawy Ferenc hibázott, egy kört követően vezetett a FEHA19. Végül az összes többi büntető kimaradt, így Dobos gólja sorsdöntő volt, 2-1.

FEHA19 – Újpest 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) – szétlövéssel