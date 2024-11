A média megrémisztette az embereket

A szomorú jelentsorok után a médiában szinte azonnal elkezdett megjelenni mindenféle információ, az azonban kérdéses volt, hogy mi az, ami igaz lehet az állapotával kapcsolatban, volt aki azt írta Szalai Ádámot újra kellett éleszteni. Az biztos, hogy nem mutatott jól a TV kamerákon, amikor Bolla Bendegúz és Szappanos Péter arcán is egy, már-már halálfélelem ült ki. Volt olyan portál, amely arról számolt be, Szalai Ádám szíve megállt és újra kellett éleszteni.

– Azonnal néztük, hogy mik a hírek, amik elég negatívan írták le az eseményeket.

Ezeket nem is értem, hogy hogyan mernek olyan hülyeségeket leírni az újságírók, amik közel sincsenek a valósághoz.

Ez azért a legszomorúbb, mert tényleg vannak hozzátartozói a játékosnak, családja, akik nincsenek ott és ha ilyen híreket látnak, akkor még jobban aggódnak – fogalmazott az egykori válogatott támadó. Kiemelte, megérti a hatásvadászatot, azonban szerinte van egy olyan etikai határ – mint ennél az esetnél is –, amit nem szabadna túllépni

Értékelhető a válogatott teljesítménye?

A legnagyobb kérdés, hogy mennyire értékelhető egy ilyen eset után a magyarrok mérkőzésen nyújtott teljesítménye. A hollandokat természetesen annyira nem érintették a dolgok, és 4-0-ra átgázoltak Marco Rossi legénységén. Sallai Roland és a többiek sem tudtak ez ellen tenni, még a remeklő Dibusz Dénes lélekjelenléte sem volt elég a szebb eredményhez.

– Nehéz értékelni ezek után a teljesítményt. Én alapvetően nem tudnék játszani egy ilyen esetet követően, mert nem tudnék a játékra koncentrálni. Az már egyébként az itthoni meccsen is látszott, hogy van egy sebességkülönbség a csapatok között, de én azt gondolom, hogy amíg nem történt meg az eset Szalai Ádámmal, addig jól működött a taktika és több helyzetünk is volt – értékelte a találkozót a csatár, aki szerint lehetett volna több is az összecsapásban.