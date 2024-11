Weöres Szabolcs rajt előtti üzenetében beszámolt az utolsó kormányos értekezleten elhangzottakról. Arról beszélt, mennyire hatalmas szervezőmunkát igényel, hogy a negyven hajó időben és biztonságosan el tudja hagyni a kikötőt, hiszen a nyílt tenger felé vezető csatorna csak dagálykor elég mély. Ezért hárompercenként indulnak majd a vitorlások a dokkból. Fa Nándor lesz Szabolcs kísérő motorosa, ezért neki is komoly feladata lesz, hiszen bonyolult logisztikai feladat hibátlanul végrehajtani, hogy a kísérők a helyükön legyenek. Az időjárás előrejelzés Les Sables d’ Olonné-ban holnap reggelre ködöt mond, ami valószínűleg a rajtig felszáll. Észak-északkeleti, változó irányú gyenge szél várható, ami kedvez a New Europe-nak, hiszen a magyar hajó gyenge szélben versenyképesebb a korszerűbb vitorlásokkal szemben. Aztán a portugál partoknál már valószínűleg erősebb szél várja.



Több mint egymillió látogató érkezik ilyenkor a francia kikötőbe

Fotó: Szabi Ocean Racing/Kerekes Zsombor



Az utolsó tesztvitorlázás nagyszerűen sikerült, ennek megfelelően Szabolcs és a többiek remek hangulatban készülnek a rajtra, miközben a versenyfaluban tömegek várják, hogy megcsodálhassák a hajókat vagy éppen fotózkodhassanak a versenyzőkkel. A szervezők szerint indulásig egymilliónál is több látogató érkezik a kikötőbe, a sajtó figyelme ugyancsak rendkívüli ezekben a napokban. Az utolsó hét egyik kedves és megható pillanata volt, amikor egy pap megáldotta a magyar hajót és Weöres Szabolcsot.



Egy pap is megáldotta a magyar hajót és kormányosát

Fotó: Szabi Ocean Racing



Aki valószínűleg örömmel tapasztalja az ottani figyelmet és szeretetet, valamint boldogan olvassa az itthonról folyamatosan érkező, bátorító üzeneteket. Ezek egyike pénteken este éppen Seregélyesről, a baptista általános iskolából érkezett meg hozzá:

„Isten veled, Szabolcs bácsi! Iskolánk 5. évfolyamos diákjai végig kísérik Szabolcs útját az idei földkerülő Vendée Globe-on. Iskolánkban már hagyománya van a verseny nyomon követésének, hiszen Fa Nándor 2016-17-es útját is követte, dokumentálta egy osztályunk. Nagy örömünkre a verseny után Nándi bácsi iskolánkba is ellátogatott. E hagyományt folytatjuk most Weöres Szabolcs útjának követésével. Szabolcs útja Nándi 2016-17-es versenyét megörökítő térképre kerül majd fel. Diákjaink egy fotóval kívánnak jó szelet, biztonságos hajózást és természetesen sok sikert a bátor hajósnak!”