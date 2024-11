Az októberben átadott létesítmény nem csak a kajak-kenut, hanem az egyetemes magyar sportot is szolgálja, hiszen a többi között az 50 méteres, tízpályás FINA-szabvány szerinti sportuszoda, amely úszóversenyek és vízilabdatornák lebonyolítására is alkalmas; a különleges tetőszerkezettel bíró multifunkcionális tornacsarnok, amelyben egyaránt otthonra talál akár osztott pályán a kosár-, kézi- és röplabdasport, a futsal, valamint a 30 méter széles boulder-falaknak köszönhetően a falmászás is.

Fotó: Szalmás Péter / MOB

November nyolcadikán, és kilencedikén hivatalos kézilabda-mérkőzéssel "avatják fel" a komplexum sportcsarnokát.

A Sótonyi László szövetségi edző vezette magyar férfi junior kézilabda válogatott pénteken 17 órától, majd szombaton 16 órától játszik felkészülési mérkőzést Egyiptom ellen.

A férfi junior válogatottunk összetartása november 4-én kezdődött, és kilencedikéig tart. 4-7-e között Balatonbogláron, a NEKA-nál végeznek méréseket, majd pénteken a csapat Sukoróra utazik edzőtáborozni.



A férfi junior válogatott kerete, november 4-9.:

Kapusok: Borsos Máté (PLER-Budapest), Győri Nándor Hunor (NEKA), Radvánszki Attila (MOL Tatabánya KC)

Jobbszélső: Csanálosi Richard (NEKA), Urbán-Patocskai Csongor (BFKA-Balatonfüred)

Jobbátlövő: Kathi Sándor (NEKA), Nagy Ádám (HE-DO B. Braun Gyöngyös)

Irányítók: Csörgő Kristóf (FTC-Green Collect), Lukács Kornél (OTP Bank-Pick Szeged), Tóth Levente (NEKA)

Beállók: Bali Bence (NEKA), Balogh Botond (Veszprém Handball Academy), Szabó Levente (Veszprém Handball Academy), Viski Szabolcs (Balatonfüred Kézilabda Akadémia)

Balátlövők: Balogh Dániel (OTP Bank-Pick Szeged), Gazsó Péter (NEKA), Kovács Tamás (NEKA)

Balszélsők: Juhász Ádám (Ferencvárosi TC), Szepesi Zsombor (OTP Bank-Pick Szeged)

Szövetségi edző: Sótonyi László.