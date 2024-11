Aarón Moreno kezdeményezésére egy perces néma megemlékezés előzte meg a Fehérvár Rugby Club – Honfoglalók NB I-es mérkőzést Fehérváron. A spanyol játékos a nyáron csatlakozott a Vadkanok csapatához. A hazáját sújtó természeti katasztrófában több mint kétszázan hunytak el, a heves esőzések okozta pusztító áradások révén katasztrofális állapotok alakultak ki Kelet-Spanyolországban.

A spanyolországi árvíz áldozataira emlékeztek meg a fehérvári rögbisek.

Fotó: honfoglalokrugby.hu

A mérkőzést a nagykőrösi Honfoglalók csapata nyerte 73-38-ra.

A hazai együttesben több játékos is visszatért kisebb sérüléséből, így a Vadkanok közel teljes kerettel várhatták a találkozót. Sajnos a legutóbbi, kecskeméti összecsapáshoz hasonlóan ismét "későn" sikerült ébredni a Vadkanoknak, és az első tíz percben el is húztak két céllal a vendégek. A gyenge kezdést követően aztán felébredtek a srácok, elsőként a csapatban az első célját is szerző Moreno tudott kiemelkedni, de a félidőre Pleva és Moreno újabb céljaival sikerült is átvenni a vezetést.

A második félidőben bár Moreno megszerezte harmadik célját is a mérkőzésen, illetve Csörgei hatodikját a szezonban, nem sikerült fenntartani az iramot. A 66. percig szép lassan 1-1 céllal sikerült ellépegetni a vendégeknek, ezt követően azonban a Vadkanok 2 sárga lap miatt is emberhátrányba kerültek, amit a rutinos Honfoglalók kegyetlenül kihasználtak, és legyőzték otthonában a Fehérvárt.

Fehérvár Rugby Club – Honfoglalók 38-73 (24-21)

Az FRC pontszerzői: Moreno 24, Csörgei 5, Pleva 5, Jung 4