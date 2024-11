Pazar sorozatban van a Fehérvár FC, amely sorozatban a Debrecent, a MOL Magyar Kupában a DVTK-t, utóbb az NBI-ben a Kecskemétet győzte le – utóbbit kiütéssel.

Spandler Csaba a Fehérvár FC hátvédje a klub honlapjának beszélt várakozásairól.

– Remek hetet tudhatunk magunk mögött, a Kecskemét elleni sikerrel megkoronáztuk az elmúlt időszakot. Sok jó egyéni teljesítményt tudtunk felmutatni, lehetett érzékelni több csapattársamon, hogy újra megjött az önbizalma, és ki tudta hozni magából azt, ami eddig is benne volt, de az eredménytelenség miatt benne ragadt. Remélem, hogy ez a három meccses siker a következő sikereket is meg fogja hozni – mondta a 28 éves védő.

– A DVTK nagyon fizikális csapat, ahogyan azt a szezon eddigi két párharcán is tapasztalhattuk. Elől két-három gyors játékosuk van, akik a Paks elleni győztes mérkőzésükön megmutatták a tudásukat. Rájuk nagyon figyelnünk kell, ahogy a szögleteikre is, hisz a sarokrúgásoknál is igyekeznek érvényesíteni a fizikumukat. A fehérvári kiesésük alkalmával a lefújás után azt mondták, majd náluk visszakapjuk. Nagyon remélem, hogy sikerül bevennünk Diósgyőrt!