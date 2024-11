A BHSE 23 éves sportolója számára több fontos mérföldkövet is hozott az esztendő. A párizsi olimpián, újoncként 100 síkon 11.10-es új országos csúccsal jutott be az elődöntőbe, az ötkarikás játékokat végül a 18. helyen zárta. Korábban, májusban pedig 200 síkon is hazai rekorder lett (22.71) – összesen öt számban fűződik országos csúcs a nevéhez. És ez még nem minden, hiszen az egykoron Fehérváron pallérozódó atlétanő az olimpia után sem lassított, annak dacára, hogy sokat kivett belőle Párizs. A Gyémánt-liga svájci állomásán Lausanne-ban megnyerte a 200 méteres síkfutást, a zágrábi versenyen pedig negyedik helyen zárt.

Áttörések a javából, és ez még csak a kezdet!