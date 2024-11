Október 30-án remek második félidei teljesítményt nyújtva, hátrányból fordítva vívta ki a továbbjutást a Fehérvár FC a DVTK elleni MOL Magyar Kupa-párharcban. A 2-1-es győzelem nagyon fontos volt a piros-kékek számára, de ez nem lehet alapja a mai meccsnek, hangsúlyozta Pető Tamás, a Vidi mestere a fehervarfc.hu-nak adott nyilatkozatában.

– A DVTK erős csapattal rendelkezik és kiváló vezetőedző irányítja őket. Bő a keretük és mindig képesek a váratlan húzásokra a pályán, amire nekünk megfelelően kell reagálnunk. Az idei szezonban már kétszer sikerült legyőznünk őket, de ez egy teljesen új mérkőzés lesz, nem alapozhatunk a korábbi győzelmeinkre. A célunk viszont most is az, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk és eredményesen térjünk haza Diósgyőrből a válogatott szünet előtti utolsó meccsünkön. Ennek érdekében az egész héten keményen edzettünk, elégedett vagyok a játékosok által elvégzett munkával, bízom benne, hogy ezt a pályára is ki tudjuk majd vinni vasárnap.

A bajnokságban a Fehérvár még augusztusban hazai pályán Serafimov, Babos, és Katona góljával 3-1-re győzte le a Diósgyőrt.

Az NBI 13. fordulójának keretében a két csapat miskolci találkozója vasárnap 15:30 órakor kezdődik.