„A helyzetek alapján ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk” – szögezte le Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője a szombat esti találkozó után, amely az Újpest 1-0-ás győzelmével zárult. Az izgalmas, és Bartosz Grzelak „visszatérése” miatti pikáns derbin Katona Mátyás kétszer is megszerezhette volna a vezetést, ez végül Tajti Mátyás gólja révén az Újpestnek sikerült a 64. percben. A hajrában Nejc Gradisar egyenlíthetett volna, de a lilák kapujában Riccardo Piscitelli mindent kivédett. Pedig az RBD, a Red-Blue Devils is megpróbálta kizökkenti a hajrában egy monstre tűzijátékkal.



– Gratulálok az Újpestnek, ők a kevés lehetőségükből egyszer betaláltak. Nagyon hullámzó volt a játék, az elején átengedtük a területet, de ez nem volt tudatos. A 20. perc környékén Katona Matyinak volt egy ziccere, ami kimaradt. A szünet után változtattunk a védekezésünkön és jobban is játszottunk ellenfelünknél, de amíg a helyzeteinket nem rúgjuk be, nem tudunk nyerni. Olyan volt ez a meccs, amilyeneket a szezon elején játszottunk: kialakítottuk a ziccereket, de nem tudtunk betalálni. A mérkőzés után megdicsértem a játékosaimat, mert a játékunkkal összességében nem volt gond. Bízom benne, hogy gyorsan túllendülünk ezen perióduson és jönnek a gólok is – mondta Pető Tamás.



A Fehérvár FC második vereségét szenvedte el a bajnokságban hazai pályán, a hetedik helyről várja a folytatást.