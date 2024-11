A DVTK gyors szabadrúgásgólja megpecsételte a fehérvári együttes sorsát. Csongvai Áronék sokszor próbálkoztak kapura lövéssel, de nem találtak be. Nejc Gradisar csak a keresztlécet találta el.

Pető Tamás mondandójában a gólt megelőző szabálytalanságra is kitért.

– Nem kezdtük jól a mérkőzést, korán hátrányba kerültünk, egy buta szabálytalanság miatt megítélt szabadrúgásból jutott előnyhöz a DVTK. Az első húsz percben nem is nagyon találtuk a játék ritmusát, utána viszont kezdtünk ébredezni és voltak lehetőségeink, de igazán nagy helyzetünk ebben a játékrészben nem volt. A szünetben kettőt cseréltem, ennek is köszönhetően a második játékrészben megélénkült a támadójátékunk, több nagy egyenlítési lehetőséget is kialakítottunk a hazai kapu előterében. A végén Gradisar ajtó-ablak ziccere is kimaradt, de a játékosaim mindent megtettek, hogy ezt a találkozót minimum döntetlenre hozzuk, emiatt mindenkit dicséret illet. Nem érdemtelen a DVTK győzelme, de úgy gondolom, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna a látottak alapján, viszont a futball ilyen. Maximálisan elégedett vagyok a játékosaimmal, akik az utolsó pillanatig mentek előre és próbálták megszerezni azt a gólt, ami a pontszerzéshez kellett volna – mondta Pető.

A Fehérvár a hetedik helyen vonul a válogatott szünetre, továbbra is nyeretlen idegenben, ötödször kapott ki, és emellett két döntetlent ért el.