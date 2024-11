A múlt heti brassói mérkőzést követően ismét összecsapott a két gárda, az akkori 3-2-es vereségért szeretett volna bosszút állni Tokaji Viktor legénysége.

A meccs bátor hazai játékkal kezdődött, pár perc elteltével az első igazán komoly gólszerzési lehetőség a FEHA19 előtt adódott, Anze Siftar lövését követően zengett a kapuvas. Ezt követően brassói helyzetek sokasága következett. A 11. percben egy gyors akció végén Radim Valchar szerezte meg a vezetést a vendégeknek, 0-1. Az első harmad második felében eldurvult a mérkőzés, a játékosok többször is egymásnak estek, összesen öt büntetést osztott ki a játékvezető.

A második játékrész elején kiegyenlített játék folyt a pályán, felváltva veszélyeztettek az együttesek. Ismételten a félidő közepén volt eredményes a román csapat, Jared Michael Van Wormer duplázta meg az előnyüket, 0-2. A hangulat továbbra is paprikás volt, a szünet előtti pillanatokban tömegverekedés alakult ki a jégen, melynek következményeképpen a bíró ismét több játékost küldött a büntetőpadra.

Az utolsó harmadban sem nyugodtak meg a jégkorongozók, a FEHA19 pár másodpercig kettős emberhátrányban is volt, azonban a védelem állta a sarat. Eközben a vendégek közül is többen a kiállítás sorsára jutottak, öt perc elteltével öt a három ellen rohamozhatott Tokaji Viktor gárdája. Hiába a sok veszélyes helyzet, betalálni nem tudtak, a kiegészülést követően a Corona Brasov ismét próbálta magához ragadni a kezdeményezést. A legvégső pillanatokban a csapat egyenlítése érdekében, Nyikita Melnyicsuk is elhagyta a pályát, ez azonban rosszul sült el, ugyanis Valchar könnyűszerrel talált az üres kapuba, 0-3.

FEHA19 – Corona Brasov 0-3 (0-1, 0-1, 0-1)

Erste Liga 15. forduló, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok. Vezette: Dósa, Máhr-Stumpf, Gebei, Gottlibet.

FEHA19: Melnyicsuk – Stadel, Bajkó, Hakanen, Siftar, Szita, Bogesic, Horváth D. D., Farkas, Németh Z., Keceli-Mészáros, Falus, Salamon, Keresztes, Nádor, Alapi, Erdőhelyi, Balázsi, Antonijevic, Zezelj, Balasits. Vezetőedző: Tokaji Viktor.