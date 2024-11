Október első napjaiban a Bregyó közben található atlétikai centrumban ismerkedhettek a lézerlövészetes futással a fehérvári fiatalok, a Volán Fehérvár edzői szakmai felügyelete mellett, a kora őszi eseményen az olimpikon, sokszoros világ- és Európa-bajnok Demeter Bence együtt futott a tinikkel, immár edzőként dolgozó, korábbi Eb-ezüstérmes Málits István a lövészetnél segédkezett. Hasonlóan Tokió olimpiai bronzérmeséhez, Kovács Saroltához, aki immár szintén edzőként tevékenykedik, valamint a nyári, párizsi olimpiáról alig lemaradó, rendkívül tehetséges Erdős Rita is eljött Fehérvárra.

A vívás alapjaival is megismerkedhettek a nebulók az iskola tornatermében az öttusa sportági bemutatóján

Forrás: MDSZ

A másfél hónappal ezelőtti eseményen a nyirkos, esős idő nem segítette a szervezőket és a sportolni vágyókat, ezúttal Kápolnásnyéken, a tornateremben nem jelentett zavaró tényezőt az időjárás. A roadshow keretében hat helyszínen, több ezer diák, illetve családjuk ismerkedett meg a nyár vége óta az öttusával, amely izgalmas átalakuláson megy keresztül: a lovaglás lecserélésével az eddigieknél könnyebben elérhető, játékos, szórakoztató mozgáslehetőséget kínál a gyerekeknek. Az ingyenes rendezvények résztvevői minden állomáson kipróbálhatták a futás és a lézerpisztolyos lövészet kombinált számát, megismerkedhettek a párbajtőrvívás alapjaival és tesztelhették ügyességüket a 60 méteres, óriási, felfújható akadálypályán, így ízelítőt kaphattak az Exatlon, illetve a Ninja Warrior című műsorokból is jól ismert akadályversenyből.

Az MDSZ a Magyar Öttusa Szövetséggel közösen év végéig több iskolába is ellátogat a rendezvénnyel, legutóbb Kápolnásnyéken ismertették meg a sportágat a nebulókkal. A tóparti diákok iskolai környezetben próbálhatták ki a mozgásformákat, valamint helyi egyesületekkel is találkozhattak. A szervezők reményei szerint az öttusa történetében, új lendületet kaphat a sportág.

– A laser run-t már eddig is nagyon szerették a gyerekek, de az akadálysport beemelésével még több fiatalt tudunk megszólítani. A lovaglás sokkal nehezebben elérhető volt, az akadálysportot viszont akár iskolai körülmények között is ki lehet majd próbálni. Kifejezetten szórakoztató elfoglaltság lesz öttusázni, öttusa edzésekre járni az új korszakban, megfelel a sportág a modern kornak, a mai gyerekek elvárásainak. Biztos vagyok benne, hogy a szülők is megkedvelik és nagy számban biztatják majd a gyerekeket, hogy járjanak öttusa edzésekre, hiszen játékos formában tudjuk számukra biztosítani az edzéseken a rendszeres testmozgást. Jelenleg alig néhány száz igazolt öttusázó van az országban, néhány éven belül négy-, ötszörösére szeretnénk emelni a létszámot. Azon is dolgozunk, hogy 2027-re a diákolimpiai programba is bekerüljön háromtusaként az akadályverseny, valamint a laser run. Ha sikerül növelni a tömegbázist, nagyobb esélyünk van arra is, hogy a sok ügyes gyerek között rátaláljunk a következő Gulyás Michelle-re, vagy Bőhm Csabára – mondta Balogh Gábor, a Magyar Öttusa Szövetség, valamint a DO60 LaserFun roadshowt megvalósító Magyar Diáksport Szövetség elnöke.