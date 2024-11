A gála első, a komolyabb ütközeteket megelőző, felvezető meccsét Pajor Patrik vívta, aki hirtelen fejszámolás nyomán közölte, tizedik meccsét vívja a ringben, Kiliti Ferenc szervezésében. Ezúttal Nemes Mátéval küzdött, háromszor három percben. Ellenfele jobb volt, pontozással Nemes győzött. „A riválisom megérdemelten nyert, nem volt nagy differencia, de ezúttal fölém kerekedett” – értékelt a koronázóvárosi öklöző.

Aztán következtek sorban a felvezető meccsek, a főműsort pedig az üzbég Shokhjakhon Abdullajev és a bosnyák Fadil Pasalic összecsapása nyitotta, a hat menetre tervezett derbi nem tartott sokáig, a rendkívüli fölényben bunyózó Abdullajev az első menetben kiütötte ellenfelét. Hazai hölgyek érkeztek a kötelek közé, Dudek Beáta és Salánki Dominika négymenetesre tervezett meccse végig is ment, előbbi győzött, pontozással. A fehérvári gálák régi ismerőse, a román Marius Antonetti a venezuelai Gregorio Dominguezzel vívott csatát a középsúlyban, Antonetti technikai K.O.-val nyert.

Az üzletemberek meccsein, a The Ring Show névre keresztelt összecsapásokon ezúttal sem hirdettek eredményt, de pofonokban nem volt hiány. A gálák állandó résztvevője, immár harmadszor kötelek közé lépő Csikós Gergely most Kaszás Márkkal találkozott, Kaszás az első menetben megrendítette ellenfelét, rászámoltak Csikósra, aki gyorsan jelezte a játékvezetőnek, folytathatják a küzdelmet. A következő két menetben Csikós tűnt aktívabbnak, a sportszerű csata végén mindkét öklöző kezét felemelték. Így történt a másik, bunyót népszerűsítő mérkőzésen, Somogyi Tamás és Bodó Sándor küzdelme után is.

Az elhúzódó sérülését követően a hétvégén visszatérő Berki Ferenc Jr. a nicaraguai Reynaldo Mora ellen a negyedik menetben kiütéssel nyert. Berki végig aktívabb volt, edzője, egyben édesapja, Berki Ferenc Senior szerint fia végig dominált, jól sikerült a visszatérése.

A szintén idősb Berkivel készülő Római Ruben és Krämer „Kispapó” Péter összecsapása kiegyenlített küzdelmet hozott, előbb – kétszeres amatőr bajnokként – mindössze harmadik meccsét vívta a profik között, rutinos riválisa ellen rendkívül bátran harcolt. A meccset megtekintő szakemberek szerint Római megérdemelten nyert, többet ütött ellenfelénél.