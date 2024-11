A házigazda románok az első félidőben elég aktívak voltak, öt szögletet is elvégezhettek, de a magyar védelem jól állta a sarat, a kontratámadásokban pedig volt veszély, gól azonban nem született – derül ki a valogatott.mlsz.hu beszámolójából. A második játékrészben sem zörrent meg egyik fél hálója sem, amihez az is kellett, hogy a 80. percben Ianis Avramescu büntetőjét hárítsa Balogh T. Márk, így maradt a 0-0.

„Gyakorlatilag a mérkőzés elejétől kezdve nagy nyomás volt rajtunk, ellenfelünk számára rendkívül fontos volt, hogy megnyerje a meccset, amit végig éreztettek is velünk. Mi erre felkészültünk, de abban bíztunk, hogy kicsit többet tudjuk birtokolni a labdát. Kapkodó, ideges játékra kényszerítettek minket, ebből nem nagyon tudtunk kijönni, viszont így is volt mindkét félidőben három-négy olyan momentumunk, főleg a kontrák révén, amelyekből veszélyeztetni tudtunk. A védekezésünk gyakorlatilag az egész meccsen rendben volt, a srácok nagyon jól védték a kapu előterét, a tizenegyesen kívül nagy helyzete nem volt a román válogatottnak. Nem tudtak igazán jó pozíciókból lőni, emellett sok beadás érkezett az alapvonal közeléből, ezekre készültünk, szépen hatástalanítottuk őket. A játékosok nem szerepeltek még ilyen téttel bíró mérkőzésen, végig küzdöttek, hajtottak, ezért is fontosak ezek az UEFA-rendezvények, hogy találkozzanak az ilyen típusú helyzetekkel" – értékelte a látottakat Németh Antal szövetségi edző a valogatott.mlsz.hu-nak.

Két forduló után kapott gól nélkül, négy ponttal a csoportja második helyén áll a magyar válogatott, az utolsó fordulóban Görögország ellen lép pályára a csapat, amely eddig hibátlan. Az első két helyezett a tavasszal az A-ligában folytathatja majd.

Lakatos Kristóf, a Fehérvár FC játékosa kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, míg a Főnix FC nevelés, jelenleg Wolfsburgban futballozó Mándity Márkó a 61. percig volt a pályán, Petrók Viktor váltotta.

U17-es Eb-selejtező, első szakasz, 2. forduló

Magyarország – Románia 0-0

Magyarország: Balogh T. M. – Lakatos K., Lakatos M., Rankó – Sánta (Wébel, 81.), Mándity (Petrók, 61.), Rab, Zubor (Gulyás, 85.), Csóka (Milicz, 61.) – Gólik, Galambos