Az Alba Fehérvár kedden a francia Le Portel ellen nézett farkasszemet az Alba Regia Sportcsarnokban, a mérkőzés a vendégek nagy arányú győzelmével ért véget, 80-104. A hazaiaknak, több kulcsfigurájukat is nélkülözniük kellett, Vojvoda Dávid kisebb térdsérülés miatt volt kénytelen kihagyni a meccset, míg Andrew Smith-t rossz magaviselete miatt kitették a keretből, az amerikai játékos átadó-listára került. A helyére Gligorije Rakocsevics személyében új kosárlabdázó érkezett az ötös posztra, aki az Oroszlány elleni összecsapáson be is mutatkozhat.

Gligorije Rakocsevics Oroszlányban már be is mutatkozhat az Alba Fehérvár mezében.

Fotó: Alba Fehérvár / Facebook

Alejandro Zubillaga legénysége nem kezdte a legjobban a bajnokságot, aez eddig lejátszott hat mérkőzéséből csak hármat nyert meg. Idegenben még nyeretlen a csapat, Pakson, Pécsen, valamint Szolnokon is vereséget szenvedett. A széria megszakítására ez a hétvége lehet a tökéletes alkalom, hiszen az OSE Lions sem kezdte túlzott magabiztossággal az idei kiírást, nyolc találkozójából csak kettőt nyert meg, jelenleg az utolsó előtti 13. pozíciót foglalja el.

Az Oroszlány nem kezdett jól

A Váradi Kornél irányította oroszlányiak támadóerejével nincsen probléma, az alsóház egyik legeredményesebb gárdája, eddig 604 pontot szereztek, ami 75.5-ös átlag meccsenként. A gyűrűre legveszélyesebb játékosuk Jamarius Steffond Burton, aki átlagosan 21 pontot szerez mérkőzésenként. Ez a szám liga szinten is kiemelkedőnek számít, az egész NB I/A mezőnyét figyelembe véve átlagosan az 5. legtöbb kosár fűződik a nevéhez. A védekezésük legfőbb pillére Noah Lawrence Dickerson, aki a legjobb védőlepattanó mutatóval rendelkezik az egész bajnokságban.

Az Alba Fehérvár a gyors támadásaiban bízhat, intenzitással az ellenfél fölé kerekedhet. Ez a játékstílus valahol akadályozza is a csapatot idén, hiszen az Európa Kupa miatt, rendkívül sűrű a versenynaptár, ennek köszönhetően a játékosoknak nincs elég idejük regenerálódni. Az OSE Lions a szezon kezdete óta 8 tétmeccset játszott le, míg a fehérváriak 13-at. Ez a feszített tempó jövőhéten véget ér, hiszen 13-án szerdán a BC Kalev/Cramo ellen véget ér az európai csoportkör.