Nem a pénteki volt a legjobb estéje Kovácsik Ádámnak, hiszen 4 gólt is kapott a Nyíregyháza otthonában, amiből kettőre simán rámondhatjuk, hogy potya volt, így neki is köszönhető az, hogy a házigazda 4-2-es győzelmet aratott a Paksi FC ellen. A korábbi Vidi kapus az elmúlt meccseken ezzel szemben jól teljesített, az Újpest ellen gólt sem kapott, a Zalaegerszeg ellen pedig négy védése is volt.

A Vidi korábbi kapusa, Kovácsik Ádám nem élete napját fogta ki pénteken Nyíregyházán

Fotó: NSO

Videón a korábbi Vidi kapus blamája

Az alább látható első videón Beke Péter második percben szerzett fejes gólját láthatják, majd Kovácsréti Márk 18. percben szögletből szerzett találata következik. Azt döntsék el Önök, hogy utóbbi mennyire volt potya, azonban az biztos, hogy nyakig benne volt abban is Kovácsik Ádám.