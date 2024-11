Az első négy perc gól nélkül telt el, ezt a csendet pedig a hazaiak tudták megtörni 4:23-al a szünet előtt, de erre Kardos Laura húsz másodperc elteltével válaszolt is. Ezután újab görög gól következett, de Garda Krisztina még a pihenő előtt kiegyenlítette az állást, 2-2. A fordulás után úgy tűnt hogy a Vouliagmeni védelme tökéletesen szuperál, a támadóik két gólt is szereztek, de a dunaújvárosiaknak 1:12 is elég volt ahhoz, hogy egyenlítsenek, előbb Dobi Dorina Lili volt eredményes, majd két másodperccel a szünet előtt Garda lőtt a hálóba, 4-4.

A nagyszünetet követően ismét sokáig vártak a csapatok, ismét a görögök kerültek előnybe, kétszer is, de mindkétszer jött a DFVE válasza, előbb Effrosyni Katsimpri, majd Horváth Brigitta szerzett gólt. A záró negyedben ismét fej-fej mellett haladtak a felek, 7-6 után Garda egyenlített, 8-7-nél azonban nem jött a gól, 2:43-mal a vége előtt kettővel ment a Vouliagmeni, s bár Garda 19 másodperccel a vége előtt ismét betalált ez csak a szépítésre volt elég, 9-8.

A DFVE így két mérkőzés után két vereséggel áll a női vízilabda Bajnokok Ligájában. Most három OB I-es mérkőzés következik, aztán november 23-án Spanyolországba, a Terrassa otthonába utaznak a lányok.