A lányok a második győzelem megszerzésének reményében utaztak Sopronba, és úgy tűnt, hamar lezárják a meccs érdemi kérdéseit, hiszen az első negyedet tíz ponttal behúzták, 24-34. A második felvonásban volt 15 pont is a két csapat közöt, azonban innen sikerült 8-ra zárkóznia a Darazsaknak, 39-47.

A harmadik játékrészben az öltözőben ragadt Szentpáli Gergő együttese, a soproniak pedig ki is használták ezt, hiszen 56-56-nál egyenlítettek, s végül egy kosáron belül sikerült maradniuk az utolsó 10 perc előtt, 59-61. A negyedik negyedben már a vezetés is a hazaiakhoz került, 71-69-nél, majd 73-71-nél kettővel is mentek, sőt 30 másodperccel a vége előtt még 78-77-re vezettek is, de Makenna Marisa büntetőivel fordított a székesfehérvári csapat és nyert, 78-81.

Női kosárlabda NB I, 8. forduló

Darazsak Sportakadémia – Dávid Kornél KA 78-81 (24-34, 15-13, 20-14, 19-20)

Sopron, 200 néző. V: Kapitány, Földesi, Popgyákunik

Darazsak: Kovács G. 11/3, Völgyi 8/6, Horváth Boglárka 1, Toman R. 16/9, Jevtovics 34/3. Csere: Janzsó 2, Szikszai, Csaplár-Nagy 6, Gergő, Sinka-Pálinkás. Edző: Szrdjan Radulovics

DKKA: Varga S. 3, Takács D. 2, Laufer 7/3, Strong 24/9, Hegedűs 16/3. Csere: Marisa 24/6, Drávecz 2, Katona 3/3, Dávid, Papp L. Edző: Szentpáli Gergő