Előbb a gyengélkedő Békéscsaba, majd a Kisvárda ellen is pont nélkül maradt Suzana Lazovics együttese a női kézilabda-bajnokságban. Sőt, idegenben a Budaörstől is kikapott, így vendégként még egyetlen pontocskát sem tud felmutatni. Ennél rosszabb mérlege idegenben csak a sereghajtó MTK-nak van, amely négy mérkőzés után is nyeretlen, ha utazni kell.

Itthon azért jobb az Alba Fehérvár KC mérlege, és bár sorozatban két bajnokit is elveszített a Köfém Sportcsarnokban, ennél azért jóval árnyaltabb a kép. A DKKA elleni vereség után sikerült búcsúztatni a MOL Esztergomot a Magyar Kupában, majd egy egész jó meccset játszani a jobb erőket képviselő Debrecennel.

Négy ponttal csak a 11. helyen állnak Kövér Lucáék, a kezdeti lendülethez képest alul teljesít az együttes a bajnokságban.

Idén még három bajnokit játszik az Alba FKC, ebből kettőt illene megnyerni. Az egyik, a soron következő derbi, amelyet szombaton este hattól vív a Sterbinszky Amália csarnokban a Vasas ellen. Az angyalföldieknek három pontjuk van: szűken megverték az MTK-és és döntetleneztek a Szombathellyel, így az utolsó előtti, 13. helyen állnak.

A Vasast a korábbi Kohász-játékos Farkas Johanna igyekszik kirángatni a gödörből, 31 góllal vezeti a házi góllövőlistát. A korábban a Fehérvárt erősítő Boldizsár Bianka, Domokos Dalma, és Dubán Nikolett is egykori együttese ellen lépet pályára piros-kékben.