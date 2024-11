A résztvevők között voltak Olaszországból, Szerbiából, Ausztriából, az Egyesült Államokból, Ukrajnából, Németországból, Lengyelországból és természetesen hazánkból is. Az esemény díszvendége és központi figurája a Fudokan stílus alapító mestere, Dr. Ilija Jorga Shihan 10 danos mester volt, aki idén ünnepelte 84. születésnapját – derül ki Halmai Roland, a székesfehérvári Senshi Karate Do Egyesület vezetőedzőjének beszámolójából.

A táborban Dr. Jorga inspiráló és magas színvonalú edzéseket vezetett, melyek során a résztvevők sokat tanulhattak a stílus techinkáról és a filozófiájáról. Ezek az élmények mély nyomot hagytak a résztvevőkben, akik így jó emlékekkel tértek haza Székesfehérvárról. A mester dan vizsgát is tartott, 12 jelölt mutatta be a technikai tudását és az elhivatottságát a különböző fokozatok eléréséért. Ez a lehetőség különösen motiváló lehetett a résztvevők számára.

Nagy élményekkel gazdagodtak a résztvevők

Fotó: Az egyesület

„A rendezvény szervezéséért kiemelt elismerés illeti Filep Imre 7 danos Senseit, a Komáromi Den Shin Dojo vezetőedzőjét, valamint Halmai Rolandot, a székesfehérvári Senshi Karate Do Egyesület vezetőedzőjét. Külön kiemelendő, hogy Halmai Roland a tábor során sikeresen vizsgázott 4. dan fokozatra, amelyet a mester személyes felügyelete alatt szerzett meg" – derült ki a beszámolóból. Mellettük Dr. Nánai Ferenc 8 danos mesternek, a Magyarországi Fudokan Szövetség elnökének is köszönetet mondanak az egyesületnél, hiszen folyamatos támogatásával járult hozzá az esemény sikeréhez, de a támogató szülőknek, és a rendezvény kiemelkedő fordítóinak, Lengyel Anitának és Filep Ádámnak is megköszönték a táborért tett szolgálataikat, de a Vinkboys csapatáról sem feledkeztek meg.

A szervezők remélik, hogy a jövőben hasonlóan sikeres és inspiráló eseményekkel gazdagodhat majd a Fudokan közösség.