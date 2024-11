Nem várta jó előjelekkel az Alba Fehérvár az utolsó Európa Kupa mérkőzését. Az már korábban biztossá vált, hogy a székesfehérvári együttes nem juthat tovább, ennek ellenére a szurkolók egy szép búcsú reményében így is szép számban összegyűltek az Alba Regia Sportcsarnokban. A két gárda első, Tallinban lejátszott mérkőzésén a BC Kalev/Cramo 95-89-re diadalmaskodott.

Az első negyedben nagyszerű játékkal rukkolt elő az Alba, hamar elhúzott a csapat, 13-5 is állt az eredményjelzőn, de innen egyenlített egy 0-8-s szakasszal a Kalev/Cramo. Ezután a házigazda ismét megszerezte a vezetést, de így is elbukta az első tíz percet, 18-21. A pihenő után az észtek nem bízták a véletlenre a dolgokat, hamar hétpontos előnyre tettek szert, sőt 12 ponttal is vezettek 30-42-nél, viszont Vojvdáék nem adták fel és a nagyszünetre lefelezték a különbséget, 39-45.

A harmadik játékrészben sokáig tartotta magát a Kalev/Cramo, de 51-51-nél ismét egyenlő állást mutatott az eredményjelző. Bár innen sikerült ismét hat ponttal meglógnia a vendégeknek, az Alba egy triplával és két sikeres büntetővel egyenlített az utolsó szünet előtt, 61-61. Az észtek a kezükbe vették a vezetést az utolsó felvonás elején, de Jeriah Horne remek teljesítményének is köszönhetően a házigazda visszajött, majd szép lassan fordított. Bár 75-72-ről ismét előnybe került az észt gárda, innen is felálltak a hazaiak. Szokásához híven azonban nem bírta a hajrát a Zubillaga-legénység, az ellenfél egyenlített. Úgy tűnt, hogy Vojvoda eldöntötte az utolsó másodpercben a meccset, de a játékvezetők a videós visszanézést követően úgy határoztak, nem hagyta el a játékos kezét időben a labda, csak a dudadszó után, így maradt a döntetlen, 82-82.