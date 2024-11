Kiemelkedő teljesítményt nyújt a Puskás Akadémiában és a magyar válogatottban is a lovasberényi futballista. Nagy Zsolt fantasztikus teljesítménye természetesen ismét válogatott meghívót ért, Marco Rossi szövetségi kapitány ismét számol vele.

A Puskás Akadémiában is kiemlekedően teljesít Nagy Zsolt

Fotó: Puskás Akadémia

Most már talán kijelenthető, ha válogatott kerethirdetés, akkor Nagy Zsolt neve mindig ott van a listán. Így készült most is?

– Mindig úgy vagyok vele, hogy akkor biztos, amikor hivatalossá válik. Mindig öröm ott lenni a nemzeti csapatban, meghívót kapni, jó érzéssel tölt el, ha látom, hogy ott a nevem. Biztos azonban sosem vagyok benne, hiszen láthatjuk, hogy előfordulhat az is, hogy olyan játékos is, akik addig kerettag volt, de jelenleg nem játszik a klubjában, nem kap meghívót.

Azzal nincs probléma, hogy ne játszana a klubcsapatában.

– Nagy öröm, hogy szinte minden meccset végig tudok játszani, talán egyedül a szombathelyi kupamérkőzés volt az, ahol nem léptem pályára, de a bajnokikon és a Konferencialigában is mindig ott vagyok. Emellett, lekopogom, a nagyobb sérülések elkerülnek, ennek nagyon örülök. Próbálom ezt így folytatni és odafigyelni magamra.

Ráadásul a klub mellett a válogatottban is bizonyított a legutóbbi Nemzetek Ligája mérkőzéseken.

– Örültem a játéklehetőségnek és annak is, hogy ezzel élni tudtam és örülök, hogy bizonyítani tudtam. Így nem megkérdőjelezhető az, hogy miért vagyok válogatott, miért hív meg Marco Rossi, vagy éppen az, hogy miért kerülök be a kezdőcsapatba.

Kerkez Milos vagy Nagy Zsolt?

Jó formában van, azonban posztriválisa, Kerkez Milos is egyre jobb. Milyen a kapcsolatuk? Elképzelhető, hogy akár egyszerre a pályán legyenek?

– Mindig jó hangulat van a válogatottnál, Milossal is jóban vagyunk, de de a válogatott időszakon kívül nem szoktunk kommunikálni. Elég hasonló a szerepkörünk, valamiben egyikünk, valamiben a másikunk jobb. Szerintem az adott meccs és az arra kitalált taktika dönti el, hogy mit vár tőlünk a kapitány. El tudnám azt képzelni, hogy egyszerre legyünk a pályán úgy, hogy én előtte játszanék, de meglátjuk mit hoz a jövő. Ebben a felállásban, amiben most játszunk a válogatottnál nem hiszem, hogy lesz esély erre, de ha lenne esetleg egy-két olyan meccs, ahol jobban kell védekeznünk, és a kontrajáték is fontos lesz, akkor személy szerint el tudnám képzelni ezt a felvetést, de ez a szövetségi kapitány hatásköre, amibe a legkisebb mértékben sem szeretnék beleszólni.