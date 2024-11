Az elmúlt két mérkőzésen, a DVTK és az Újpest ellen nem sikerült nyerni. Mi lehetett a probléma?

– Jöttünk hazafele az oviból feleségemmel, amikor mondtam neki, hogyha gólpasszt adok, akkor nem tudunk nyerni idén, viszont, ha gólt rúgtam, akkor mindig nyertünk. Remélem, hogy így lesz ez majd a Zalaegerszeg ellen is. A viccet félretéve, az Újpest elleni összecsapás nagyon ikszes volt, az első félidőben jobbak voltak, a másodikban viszont benyomtuk őket, több helyzetük nem volt, de nem jött a gól. Ugyanez volt a DVTK ellen is előtte, csak ott talán jobban nekünk állt a meccs, mint a lila-fehérek ellen.

Az pozitív, hogy vannak helyzetek, de ezek rendre kimaradnak.

– Igen, a helyzeteink megvannak, több is, mint az előtte lévő időszakban, ami pozitív, de ezeket be kell rúgnunk, gólt kell szereznünk és akkor nincs probléma. A játékunk az hellyel-közzel egész jól néz ki, tudunk dominálni a mérkőzéseken. Hazai pályán mostanában úgy fogadjuk az ellenfeleket, hogy inkább védekezni jönnek ide a Pancho Arénába.

Az elmúlt mérkőzéseken a szemfüles szurkolók észrevehették, hogy a balhátvéd poszton többen is megfordultak. Mi történt?

– Brandon Ormonde-Ottewill megsérült. Mellette Markgráf Ákos sem volt bevethető, így alternatív megoldás kellett. Emiatt most Artem Favorovval oldjuk meg a bal oldalt. Van olyan, hogy ő bemegy középre, én hátrébb csúszok a helyére, de most ez ilyen. Patrizio Stronati is játszott a balhátvéd posztján egy meccsen, de neki annyira ez nem feküdt, más az a poszt, mint a belső védő.

Balhátvédként kezdte a karrierjét, és még pár évvel ezelőtt is azon a poszton játszott. Hornyák Zsolt nem is tervezte azt, hogy önt szerepeltesse ott?

– Nem akarta sem tőlem, sem a csapattól elvenni a Mester ezt, hiszen azért sikerül mindig helyzetbe kerülnöm, gólokat rúgok, gólpasszokat is adok így, hogy egyel följebb játszok. Talán mondhatom, jobban nézek most ki, mint amikor balhátvédként szereplek, a támadójátékunk is jó. Ez pedig szerintem nagy húzás volt, hogy a Favát tette be a Mester a balhátvéd posztjára, és jól is sült el.