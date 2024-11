2024. november 23., szombat, 13:00

Móri SE (1.) – Sárosd (5.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Martonvásáron végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, így is terveztük. Felkészültünk a házigazdákból, láttuk a Csór elleni összecsapásukat, amely sok tanulsággal szolgálat, és taktikusan, fegyelmezett játékkal nyertünk. Mondhatjuk azt, hogy jó helyzetben van a csapat, mert már biztosan őszi elsők vagyunk, de nem szabad kiengedni az utolsó mérkőzésen. Ugyanazt a menetrendet folytatjuk tovább a héten, ugyanazzal az edzésszámmal dolgozunk, és egyáltalán nem engedjük a fiúkat könnyelművé válni. Természetesen a Sárosdból is készülünk, jó mérkőzést várok, de növelni szeretnénk az előnyünket a tabellán. Sajnos lesznek hiányzók, Rigó Ádámra eltiltás miatt nem számíthatok kapus poszton, illetve Zámbó Martin sem lehet ott a csapatban, így mondhatom azt, hogy nagy örömömre ismét egy móri, saját nevelésű játékos tud bemutatkozni a felnőtt csapatban, Kaiser Keszi személyében. Az említett kapusokon kívül még Horváth Barnabás és Lehota Viktor nem léphet pályára.

2024. november 23., szombat, 16:00

Dunaújváros FC (4.) – Enying (14.)

Gróf András a Dunaújváros FC vezetőedzője. – Ercsiben végig mezőfölényben játszottunk, a hazai csapat jó megszervezte a védekezését, így az első félidőben aránylag kevés helyzet adódott előttünk. A szünet után azonban már sikerült felőrülnünk őket - igaz hogy csak egy volt rúgtunk - de a játék képe alapján megérdemelt volt a győzelmünk. Egyértelműen győznünk kell az Enying elleni találkozón, bízunk benne, hogy jó hangulatú meccs lesz, mivel villanyfényben játszunk. Reméljük, hogy az ellenfél eljön, megfelelő komolysággal és maximális hozzáállással készülünk az összecsapásra. A múlt héten pályára lépett a hosszú sérüléséből visszatérő Tóth Ákos, Horváth Marcell pedig a kispadon ült, ő is bevethető állapotban van, úgyhogy jobban nézzünk ki létszámban, mint korábban.

2024. november 24., vasárnap, 13:00

Lajoskomárom (3.) – Ercsi Kinizsi (12.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom szakmai vezetője: - Nehéznek volt mondható a Bodajk elleni találkozó, elsősorban a pálya talaja miatt, de sikerült jól helytállni, és ez a lényeg. Mindenki megtette a magáét, az eredménnyel, valamint fordulókban nyújtottakkal elégedett vagyok. Erőn felül teljesítettünk! Az Ercsivel mindig nehéz játszani, most sem lesz másképp. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb csapat, mint amit a helyezése mutat, és remélem azt, hogy majd csak tavasszal fognak kiegyenesedni, és nem ellenünk. Eddig is voltak, és most is vannak sérültjeink, de ez nem befolyásolja számottevően a teljesítményünket. Akik lehetőséget kaptak kezdőként, vagy csereként, azok minden mérkőzésen bizonyították azt, hogy lehet rájuk számítani.