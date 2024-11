2024. november 9., szombat, 13:30

Móri SE (1.) – Sárbogárd (2.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: –Adonyban végig uraltuk a mérkőzést, ez is volt a célunk, támadólag léptünk fel, bár nehézséget okozott a pálya talaja, amely nem volt a legjobb minőségű. Magabiztos győzelmet arattunk, és ez is volt a tervünk. A hazai mérkőzéseket nyernünk kell, és ez alól nem lehet kivétel a Sárbogárd elleni rangadó sem. Ahhoz, hogyha szeretnénk elérni a célunkat, a három pontot feltétlenül itthon, kell tartani, egy jó ellenféllel játszunk, évek óta jól ismerjük őket, úgyhogy izgatottan várjuk az összecsapást. Sérültjeink vannak sajnos, Horváth Barnabás térdsérülést szenvedett, rá biztosan nem számíthatok a hétvégén, Mészáros Barnabás sérülésből tér vissza, illetve Zámbó Martin játéka is kérdéses.

A 12. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságában

Dunaújváros FC (5.) – Bodajk SE (13.)

Gróf András a Dunaújváros FC vezetőedzője: – Szombaton kifejezetten jó iramú mérkőzést játszottunk a Sárosddal, úgy érzem, hogy a helyzetek alapján megérdemelten nyertünk. Egy nagyon jó csapatot sikerült legyőzni, az egyik legjobb volt, akikkel eddig játszottunk! A Bodajk ellen természetesen mindenféleképpen győzelmet várok, ez a mérkőzés azon összecsapások közé tartozik, amelyet kötelező hozni, annak ellenére, hogy a hét közepén többen lázas betegek lettek, és még bizonytalan, hogy kik azok, akik a pályára léphetnek. A sérültjeink elkezdtek edzeni, elképzelhető, hogy a kispadra már le tudnak ülni, de a játékukra még nem biztos, hogy sor kerül.

2024. november 10., vasárnap, 13:30

Adony VSK (9.) – Ikarus-Maroshegy (10.)

Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy a Mór csapata megérdemelten győzött, nagyon jó csapat, gyorsabban játszottak, mint mi, és technikailag képzettebbek. Nem véletlenül vezetik a tabellát. Saját butaságunkon múlt egyébként, mert két perc alatt nem szabad két gólt kapni, bárki is legyen az ellenfél, és ez egy kicsit megtörte a csapatot. A második félidőre minden mindegy alapon mentünk ki, de a végén nem úgy sült el, ahogy szerettük volna. Úgy éreztem, hogy a játékvezető túlságosan tisztelte az ellenfelet... Nekünk is akadtak helyzeteink, mindent megpróbáltunk, de a kiállítás után tíz emberrel már nem sok esélyünk volt arra, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Volt ugyan egy óriási lehetőségünk 0-2-nél, ez kimaradt, és a végén a Mór már azt játszotta, amit kell. Ez a mérkőzés megmutatta, hogy igazán hol tartunk, képesek vagyunk jó csapatok ellen is jól játszani, viszont bele tudunk esni olyan hibákba, amelyeket azt hittem, hogy már elhagytunk. Nagyon nehéz mérkőzést várok az Ikarus ellen, mivel ellenfelünk felszálló ágban van, ennek ellenére nekünk mindenképpen meg kellene nyernünk ezt a meccset, hogy némileg nyugodtabban mehessünk majd a téli szünetre. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikerüljön. Hatpontos mérkőzés lesz, biztos, hogy nehezebb lesz, mint a móriak ellen. Amennyiben nyugodtan és fegyelmezetten játszunk, akkor itthon tarthatjuk a pontokat. Bízom benne, hogy Holentoner Edvin visszatér, aki nagyon fontos láncszeme a csapatnak, valamint Posztós László is játékra jelentkezik, de így is nehéz lesz pótolni az eltiltott Tóth Dánielt.

Csór Truck-Trailer (6.) – Martonvásár (8.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: – Sárbogárdon feltétlenül a papírforma érvényesült, a házigazdák voltak az összecsapás esélyesei, és ezt a pályán is megmutatták. Számomra inkább az elkeserítő, hogy a csapat kishitűen, önbizalom hiányosan állt hozzá a mérkőzéshez, és ezek alapján nem is érdemeltünk pontot. Semmi különös nem történt, a társaság hozta az őszi idegenbeli formáját. Az Adony ellen elég súlyos sérüléseket szenvedtek játékosaink, ez meg is látszott Bogárdon. Meghatározó játékosunk, csapatkapitányunk, Kásler Bence szalagszakadást szenvedett, rá nagy valószínűséggel tavaszig nem számíthatok, valamint egy másik játékosom a kezét törte. Azt remélem, hogy a helyettük beszálló játékosok átérzik az utolsó hazai mérkőzés súlyát. Szeretnénk megtartani az eddigi kiváló hazai szereplésünket, megőrizni veretlenségünket, és mindent megteszünk azért, hogy a jó erőkből álló Martonvásárt felülmúljuk, akikről tudjuk azt, hogy az igazolásoknak is köszönhetően sokat fejlődtek.