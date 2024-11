A találkozó lassú iramban indult, a Puskás Akadémia minimális fölényben volt, ami a 41. percben Jonathan Levi révén góllá is érett a szünet előtt. A fordulás után Nagy Zsolt értékesített egy jogosan megítélt büntetőt, míg a találkozót Jakov Puljic üres kapuba passzolt labdája zárta, 0-3. A felcsútiak végig szervezetten és jól játszottak, ezután értékelte a látottakat Hornyák Zsolt.

– Először is a nyíregyháziaknak szeretném megköszönni azt, hogy a pályát játékra alkalmas állapotba hozták. Minden tiszteletem a rendezőknek és a szervezőknek, a munkásoknak – kezdte a mérkőzés utáni értékelőjét Hornyák Zsolt.

A szakember szerint a Puskás Akadémia nagyon jó hozzáállással játszott, nagyot küzdött a csapat és sikerült megszerezni a győzelmet.

– Átlagban jobbak voltunk, de az ellenfél még kétgólos hátránynál is veszélyeztetett, végig küzdött a Nyíregyháza, ami miatt óriási tisztelet nekik. A csapatom ennek ellenére is jól szervezett volt, jól védekeztünk, és sikerült is megnyerni. Köszönöm a srácoknak a hozzáállását és a hazaiak profi hozzállását is – zárta gondolatait Hornyák.

A Puskás Akadémia legközelebb az MTK ottonában lép pályára november 30-án, szombaton 12.30 órától.