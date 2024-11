Közzétette az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a november 14-i ülésén hozott határozatait. E szerint a Fehérvár FC – Diósgyőri VTK Magyar Kupa mérkőzésen a Vidi szurkolók megzavarták a rendet, megbotránkoztató, obszcén kifejezéseket kiabáltak be, valamint gyűlöletkeltő és rasszista megnyilvánulásokat tettek, így pénzbüntetés megfizetésére kötelezték a csapatot. A DVTK sem úszta meg, az ő drukkereik is hasonlóan tettek a találkozón, így a miskolciak is fizethetnek.

Érdekesség, hogy az Újpestet többek között a Puskás Akadémia elleni idegenbeli mérkőzésen mutatott szurkolói magatartás, a rend megzavarása – megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és hat hónapon belül ismétlődő rasszista megnyilvánulás – miatt pénzbüntetésre kötelezte az MLSZ Fegyelmi Bizottsága, valamint 1 soron következő hazai NB I-es felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzést nézők nélkül, zárt sportlétesítményben rendezhet meg a gárda.