Az új idényben tétmérkőzésen még hibátlan MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapata ezúttal is jól kezdett, gyorsan hatpontos előnyre tett szert, amit aztán jól is menedzselt, így az első szettet behúzta, 20-25. A msáodik felvonás is hasonlóan nézet ki, a Vegyész felzárkózott két-három pontra, viszont ez sem volt elég az egyenlítéshez, 21-25. A harmadik játszma aztán még simább lett, a Loki lezárta a kérdéseket, 17-25.

A MÁV Előre Foxconn legközelebb a Pénzügyőr SE otthonában lép pályára november 9-én, szombaton 18 órától.

Férfi röplabda Extraliga

GreenPlan-VRCK – MÁV Előre Foxconn 0:3 (20, 21, 17)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, Vezette: Adler László, Gyulai Géza

GreenPlan-VRCK: Garan 2, Óhidi, Miklósi-Sikes, Durigon 13, Péter 8, Cziczlavicz 4. Csere: Nikolov 1, Fecske 5, Kiss M. (libero). Vezetőedző: Toronyai Miklós

MÁV Előre Foxconn: Szabó V. 3, Tomanóczy 3, Bakiri 14, Pesti 10, Fazekas B. 4, Luna 18. Csere: Bandi, Sebestyén 1, Szentesi, Takács M. (libero). Vezetőedző: Omar Pelillo