A mieink nem kezdték a legjobban a selejtezősorozatot még februárban, hiszen előbb Izlandon 70-65-re kaptak ki, majd itthon 62-83-ra Olaszországtól. A legfájóbb, hogy az izlandiak ellen kilenccel is vezettünk, azonban az utolsó negyedben fordított a házigazda. Az Alba Fehérvárból akkor Vojvoda Dávid volt egyedül ott a csapatban, most mellette Filipovity Márkó is lehetőséget kaphat majd.

Törökország Olaszország ellen idegenben 87-80-ra kikapott, azonban otthon megverte Izlandot 76-75-re. Hozzá kell tenni, az izlandiak itt is nagyon megnyomták a hajrát, hat pontot is ledolgoztak a hátrányukból, vezettek is 74-75-re, de a törökök találtak még egy kosarat.

A magyar válogatott és a török korábban még nem találkozott egymással, így ez lesz az első alkalom. Aztán rögtön jön majd a második is, hiszen november 25-én, hétfőn 18 órától Szombathelyen csapnak össze a felek.

Gaspern Okorn fiai előtt nem áll könnyű feladat, hiszen kötelező a győzelm ahhoz, hogy életben tartsák az Európa-bajnoki szereplésről szövögetett álmaikat. A mieink jelenleg két ponttal a csoport utolsó helyén állnak, az olaszok vezetik a tabellát néggyel, míg a törökök és az izlandiak egyaránt hárommal állnak. Amennyiben sikerülne a győzelem még lehetne esély az Eb kijutásra, hiszen az első három nemzeti gárda ott lehet majd a németországi tornán 2025-ben.

A válogatott csütörtök este már megérkezett Törökországba, azonban igazán kalandos volt az út. Isztamb ulig nyugodt volt a repülőútja a magyar küldöttségnek, ám a török város fölött esővel és széllel tombolt a vihar. Másodszorra sem sikerült letenni a gépet, ami miatt elég nagy lett a riadalom, ezután pedig Izmir felé mentek tovább. A bő kétórás repülőútból végül hét lett– számolt be az eseményekről az NSO. Vojvoda Dávid a lapnak csak annyit mondott, hogy „de legalább szerencsésen földet értünk.”