A magyar jégkorong-válogatott november 7-én, csütörtökön 18.45 órától a lengyel válogatottal csap össze, egy nappal később, november 8-án, pénteken 18.45 órától Olaszország lesz az ellenfele, míg a november 9-én, szombaton, a záró körben 17 órától a szlovén gárda ellen mérkőzik meg. A viadal a 2020-ban elhunyt jogászprofesszorról, a Magyar Jégkorong Szövetség korábbi legendás elnökéről Sárközy Tamásról tart megemlékezést, aki 1988-1998 között volt a MJSZ vezetője. A tornát 2021-ben rendezték meg először, az idei pedig már a negyedik alkalom lesz.

– A legfőbb célunk a torna során, hogy mutatott játékban előre tudjunk lépni – emelte ki a IV. Sárközy Tamás Emléktorna kapcsán a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos facebook oldalának a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely.

A szakember hozzátette, miért nem lehetett számítani a keretből kimaradókra.

– Sérülések miatt ki kellett hagynunk pár játékost a keretből, olyan is volt aki talán pályára léphetett volna, viszont a szezonnak ebben a szakaszában nem akartunk egy rásérülést megkockáztatni. A helyükre bekerülők a remek teljesítményükkel hívták fel magukra a figyelmet, lehetőségünk van olyan jégkorongozók kipróbálására is akikkel eddig nem dolgoztunk együtt – mondta a mester.

Fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy az ellenfeleink hozzánk hasonlóan lifteznek az osztályok között.

– Ezek a találkozók segítik a csapatunk fejlődését, minőségi gárdákkal csaphatunk össze, aminek következtében közeledni tudunk az élvonalhoz. A nézők egy nagyon odaadó játékra számíthatnak, a fiúk erőfeszítéseiknek hatására a szurkolók biztosan kiváló hangulatot teremtenek – zárta gondolatait Majoross Gergely.

A magyar együttes ellenfelei egytől-egyig kiváló jégkorongozókat vonultatnak fel, sok ismerős arcot is felfedezhetünk közöttük.

Az olasz válogatott gerincét az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL) szereplő játékosok alkotják. A bajnokság három legtöbb pontot szerző játékosa az itáliai keretet erősíti, Nick Saracino, Matteo Gennaro és Alex Ierullo is komoly szerepet tölt be Jukka Jalonen csapatában. Az ICEHL-ben szereplőkön kívül jó páran a svájci bajnokságban számítanak alapembernek, többek között Marco Zanetti, Diego Kostner és Davide Fazani is.