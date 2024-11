A két csapat a világbajnoki selejtező párharcot 1964 novemberében játszotta le. A magyar jégkorong-válogatott az év elei innsbrucki téli olimpiai játékokon már találkozott az olaszokkal, akkor 6-4-re kikapott. A mai napig ez volt a mieink utolsó téli ötkarikás játéka, amin részt vehettek.

A magyar jégkorong-válogatott pont nélkül az utolsó helyen zárta az 1964-es téli olimpiát

Fotó: archív

Az első mérkőzést Genovában rendezték november 19-én, ahol a mieink óriási meglepetésre 2-3-as győzelmet arattak. Az első harmadban még nem született gól, a második játékrész elején pedig gyorsan mindkét együttes betalált, így 1-1-es döntetlennel fordultak a harmadik felvonásra. A hazaiak rögtön vezetést szereztek, viszont a magyarok sem tétlenkedtek Boróczi Gábor kiegyenlített, 2-2. Ez megnyugtatta a játékosokat, hiába a 6000 néző okozta elképesztő hangulat, tiszta fejjel játszottak jégkorongozóink. A győztes gólt a magyar hoki legendás alakja, Bikár Péter szerezte, aki a Székesfehérvári Volán szerelésében is lejátszott három évet és kétszer is bronzérmet szerzett az együttessel, 2-3.

A budapesti visszavágót 1964. november 26-án rendezték a Kisstadionban, ahol közel 5000 ember igyekezett kiszurkolni a vb-re jutást. Az első harmad kissé ideges játékot hozott, viszont nem sokkal a szünet előtt az akkor a BVSC-t erősítő Koutny Lajos megszerezte a vezetést a mieinknek, 1-0. A második játékrészben újabb magyar gólnak örülhetett a publikum, hiszen Boróczi Gábor megduplázta az előnyt, 2-0. Ekkor összesítésben már három góllal vezettünk, valószínűleg ennek is köszönhetően kissé lankadt a figyelem, melyet kihasználtak az olaszok, és még a pihenő előtt szépítettek, 2-1. A harmadik felvonás elején Gianfranco betalált, amivel újra felcsillant a vendégek szemében a továbbjutás reménye, 2-2. Ezt követően Brian Whitewall legénysége az újabb gól érdekében minden követ megmozgatott, viszont a magyar játékosok hősiesen védekeztek. Az utolsó percekben már kapus nélkül hat az öt ellen rohamoztak, de mindez hiába, többször nem rezdült meg a háló, így 5-4-es összesítéssel a magyar jégkorong-válogatott kijutott az 1965-ös finnországi világbajnokságra.