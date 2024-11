A magyar korosztályos válogatott a balatonboglári összetartásról érkezett Sukoróra, hogy az edzőtábor lezárásaként kétszer is megmérkőzzön Egyiptommal.

Junior nemzeti csapatunk jól kezdte a mérkőzést, kettővel is vezetett, ám technikai hibák miatt szorosabb lett a meccs, és a félidő hajrájában szerzett góllal mninimális előnnyel mehetett pihenőre az ellenfél, 13-14.

A fordulás után aztán elléptek az egyiptomiak, Sótonyi László tanítványai egyre kevésbé találták a ritmust, a félidőben szinte végig három-négy gólos hátrányban üldözték az egyiptomiakat, akik egyre inkább lendületbe kerültek, ruganyos játékosaik támadásban és védekezésben is a mieink fölé kerekedtek.

De az nevet, aki a végén nevet! A magyar csapat az utolsó tíz percben kemény munkával mínusz négyről ledolgozta a hátrányát. A 55. percben már csak két gólra volt Egyiptom. Emberhátrányban is sikerült betalálnunk, 4-1-es futással teljesen ledolgozta hátrányát a magyar válogatott, Csanálosi Richárd hétméteresével sikerült egyenlíteni, 27-27.

A végjátékban is egyértelműen a mieink voltak élesebbek. Előbb a második félidőben védő Borsos Máté kivédte az egyiptomiak hétméteresét, majd – immár emberhátrányban – Viski Szabolcs utolsó pillanatban szerzett góljával megnyerte a mérkőzést a magyar junior válogatott 27-26-ra.

A két együttes szombaton 16 órától ismét összecsap a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportcsarnokában.

A két együttes szombaton 16 órától ismét összecsap a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportcsarnokában.

Magyarország Junior válogatott– Egyiptom Junior válogatott 28-27 (13-14)

Felkészülési mérkőzés, Sukoró. Vezette: Bóna, Földesi.

Magyarország: Győri (Borsos) - Urbán-Patocskai 1, Gazsó, Csörgő 8 (1), Csanálosi 2 (1), Kathi 5, Nagy Á., Juhász, Balogh D., Bali, Baligh B., Lukács 1, Viski 3, Kovács T. 3, Tóth L. 3 (2), Szepesi 2, Szabó L.. Szövetségi edző: Sótonyi László.

Egyiptom: Salama (Ahmed) - Elsayed 4, Abdalrahim, Hamza 1, Ziad, Feras 1, Hazem 1, Salama, Farouk, Azab 8, Abdelhady 5, Yassin 7 (4). Szövetségi edző: Elsayed Sayed Mahirous.