Már hagyománnyá vált, hogy a korábbi válogatott futballisták november 25-én, a Magyar Labdarúgás Napján összegyűlnek a Puskás Arénánál. Ez most sem volt másképp, és ahogy az lenni szokott egy koszorút helyeztek el a stadionban található emlékműnél, majd az Aréna szomszédságában található hotelben idézték fel a régi élményeket. A koszorúzáson ott volt a Puskás Akadémia játékosa is, Nagy Zsolt, aki Nikitscher Tamással együtt képviselte a jelenkor válogatottját, és helyezett el koszorút az emlékműnél.

„Hogy 2024-ben mi jut elsőként eszembe a magyar futballról? Egyértelműen az, hogy negyven éve kezdődött a menetelésünk az UEFA-kupában, amely elvezetett a Real Madrid elleni döntőig. Beugrik az is, hogy a Videoton csapatkapitányaként ott lehettem a válogatottban, és negyven évvel ezelőtt játszhattam a Hollandiát idegenben 2–1-re legyőző nemzeti együttesben, mi több, gólpasszt adtam Esterházy Mártonnak. Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard játszott a hollandoknál, óriási bravúr volt a győzelem. Bár sérülés miatt az 1978-as és az 1986-os világbajnokságról is lemaradtam, szerencsés vagyok, mert az 1982-esen ott lehettem a tornán – első székesfehérváriként. Természetesen a jelenkori válogatott szereplését is figyelemmel kísérem, remélem, márciusban a Törökország elleni párharc megnyerésével a mieink az A-ligában maradnak a Nemzetek Ligájában, utána pedig sikerül kijutniuk a világbajnokságra" – emlékezett vissza a szép történésekre Csongrádi a Nemzeti Sport Online beszámolója alapján.