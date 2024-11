A Fehérvár FC kétszer szombaton kétszer vasárnap játszik a labdarúgó NBI. 14-17. fordulójában.

A csapat egyelőre a vasárnapi idegenbeli DVTK elleni mérkőzésre készül, kellemes időpontban lesz a meccs, a délután fél négyes kezdés révén "emberi" időpontban haza lehet érni Miskolcról Fehérvárra.

De mi a helyzet az évből hátra lévő négy fordulóval?

A 14. fordulóban az Újpestet villanyfényes meccsen fogadja a Fehérvár, a pikáns okok miatt rangadónak tekinthető mérkőzésen november 23-án, szombaton 18:30 órakor indul útjára a labda.

December első napján idegenbe kell utaznunk, ha látni szeretnénk a Vidit, azon a vasárnapon 17 órakor kezdődik a ZTE – Fehérvár bajnoki.

December 8-án futball-délután lesz Sóstón, mivel 14:45 órakor kezdődik a Vidi – Nyíregyháza derbi.

Az idei utolsó fordulóban, december 14-én szombaton az MTK vendége lesz Pető Tamás együttese. Déli 12 órakor kezdődik a kék-fehérek elleni mérkőzés.

A Ferencvárost szorongató Puskás Akadémia jellemzően a délutáni órákban játszik majd – számukra a december egy "bónusz" mérkőzést is tartogat. Most szombaton fél kettőtől a ZTE otthonában, a 14 .fordulóban november 23-án szombaton szintén 13:30 órától Nyíregyházán, november 30-án szombaton 12:30 órától szintén idegenben, az MTK-val játszik.

Hornyák Zsolt együttese utolsó két bajnokiját itthon játssza, ám egy az ötödik fordulóból elhalasztott mérkőzést is be kell pótolniuk, így az ETO-val három napon belül kétszer is megmérkőznek. December 4-én 19 órától Győrött, majd 7-én – a 16. fordulóban – 16:45 órától a Pancho Arénában.

Szolnoki Rolandék az évet 14-én este fél nyolctól a Paks ellen játszanak rangadóval zárják itthon.

A Fehérvár FC és a Puskás Akadémia idei programja

OTP Bank Liga NBI, 13. forduló

November 9. (szombat):

ZTE – Puskás Akadémia 13:30

November 10. (vasárnap):

DVTK – Fehérvár FC 15:30

OTP Bank Liga NB I, 14. forduló

November 23. (szombat):

Nyíregyháza Spartacus FC – Puskás Akadémia FC 13:30

Fehérvár FC – Újpest FC 18:30

OTP Bank Liga NB I, 15. forduló

November 30. (szombat):

MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 12:30