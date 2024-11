Tudósított: Bán Balázs.

Enying – Tóvill-Kápolnásnyék 0-11 (0-4)

Enying, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Enying: Elek – Kovács L., Bogár, Boda, Vajda - Kelemen, Molnár Cs., Vimola, Halász - Virth, Bognár F. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Őz, Szajkó, Varga József (Király Á.), Nagy E. (Kutai) - Zsigmond (Victor), Rózsa, Gáspár, Szente - Kiss Á. (Imrefi), Csörge. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Szajkó (2., 8., 53., 55.), Gáspár (25., 59.), Csörge (44., 86.), Victor (47.), Őz (66.), Rózsa (88.).

Jók: senki, ill. Szajkó, Őz, Csörge, Gáspár

A hazai csapat az első pontok megszerzésére hajtott, míg a Kápolnásnyék együttese győzelmi kényszerben van, hiszen nem maradhatnak le az élmezőnytől a dobogóért vívott versenyben. Ahogy két hete, most is már a találkozó legelején eldőlt a három pont sorsa. Szajkó Levente az első 10 percben kétszer is betalált, 0-2. A tartalékos enyingi gárda nem bírta a lendületesen, könnyedén játszó nyéki nyomást, a 25. percben Gáspár Máté, majd a félidő vége előtt Csörge Ciprián is beköszönt Elek Botond kapujába, 0-4. A fordulás után még jobban rákapcsolt a vendégcsapat. A 47. percben Victor Michel szinte az első támadás végén növelni tudta a nyéki előnyt, 0-5. A mérkőzés következő szakaszában tovább nőtt a két csapat közötti különbség. Negyedóra alatt újabb négy találatot vitt be a Kápolnásnyék. Szajkó az 53. percben és két perccel később újabb két gólt szerzett, majd Gáspár is betalált újra. A 66. percben Őz Zalán révén már kilencre nőtt az előny. Ezután alábbhagyott a nyéki lendület, és némileg kiegyenlítettebb szakasz következett. A találkozó végén aztán ismét Csörge volt eredményes, a végső kegyelemdöfést pedig Rózsa Marcell vitte be a lefújás előtt két perccel. Kiütéssel nyertek a vendégek.

Tudósított: Mohai Norbert.