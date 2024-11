A felcsútiak a 17. perctől kezdve emberelőnyben futballoztak, az első félidőben már 2-0-ra vezettek, majd még hármat gurítottak a székesfehérváriaknak, így beállítva az 5-0-s végeredményt.

„Ma egy jó mérkőzést játszottunk, és most nem is az eredményre gondolok elsősorban. Remek mentalitással álltak bele a játékosok a mérkőzésbe, és külön öröm, hogy ez a kiállítást követően sem változott, végig a játékra, a fejlődésre figyeltek a gyerekek. Tudunk még pontosabbak és hatékonyabbak lenni, főleg a befejezéseknél, ezen tovább dolgozunk, de jár a gratuláció a mai győzelemhez és játékhoz is" – értékelte a látottakat Kiss Márton vezetőedző a puskasakademia.hu-nak.

Az U16-os csapat Kisvárdáról hozta el a három pontot, méghozzá egy magabiztos 3-1-es győzelemmel.

„Inkább a küzdelem dominált, sajnos a játék nem volt magas színvonalú. De örülünk neki, hogy meg tudtuk nyerni ezt a nehéz mérkőzést. Szervezettségben sokat léptünk előre a múlt héthez képest. Gratulálok a csapatnak, büszke vagyok rájuk!” – nyilatkozta a csapat hivatalos oldalának Arany Dávid vezetőedző.

Az U15-ös együttes egy kicsit kilógott a sorból, hiszen a Budapest Honvéd elleni rangadón 0-0-s döntetlent játszottak a fiúk.

„Mezőnyfölényünk és kialakított helyzeteink nem értek góllá, így be kell érnünk az egy ponttal, bármennyire is szomorúak vagyunk emiatt. De büszkék vagyunk a Srácokra, mert bár ősszel nem sikerült úgy szerepelnünk, ahogy szerettünk volna, az igyekezet és a fejlődés továbbra is töretlen” – értékelt Lednitzky András, a csapat vezetőedzője.

Az U14-es együttes ezzel szemben kinyitotta a gólzsákot, 3-1-re diadalmaskodott, így megerősítette a második helyét a tabellán.

„A megszokotthoz képest több helyen is változott a kezdőcsapat. Az összeszokottság hiánya meg is látszódott a mérkőzés elején, azonban ahogy telt az idő, egyre inkább kezdtük átvenni az irányítást. Azt gondolom, hogy nem ma játszottunk a legszebben, de annál egységesebb volt a csapat, ezért csak gratulálni tudok minden játékosnak” – fogalmazott a klub honlapjának Békési Márk vezetőedző.